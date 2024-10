Die Termine stehen: Am Samstag, 28. Juni 2025, findet der offizielle Festakt zur Eröffnung der Krone in Oettingen statt. Am Samstag, 21. Juni, soll es ein großes Bürgerfest mit einem Tag der offenen Tür geben. Bis dahin ist noch einiges zu tun. Den aktuellen Stand der Dinge hat Projektmanager Martin Götz in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Oettinger Stadtrats vorgestellt.

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Martin Götz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis