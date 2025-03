Früherer Dekan Hans Issler: „Manchmal ärgere ich mich über meine Kirche“

Der Evangelische Aschermittwoch 2025 des Evangelischen Bildungswerks stand unter dem Motto „Morgen Kirche sein“. Die Zusammenlegung der drei Riesdekanate erschien den Verantwortlichen als passende Gelegenheit für eine Bestandsaufnahme und einen Prognoseversuch. Erfahrungen und Erwartungen sollten zur Sprache kommen und diskutiert werden.

Dekan i. R. Hans Issler, im 90. Lebensjahr stehend, hatte sich „von der Reservebank des Altherrenclubs FC Kirche“ aktivieren lassen. „Gott sei Dank, es ändert sich etwas in der Kirche“, war sein Eingangsstatement und Roter Faden. Als Pfarrer und Dekan und auch noch im Ruhestand hat er jahrzehntelang kirchliches Leben mitgestaltet und mitverantwortet. Aus dieser Perspektive stellte er seine Gedanken zur Kirche von Morgen vor: „Wir haben eine tolle Kirche mit einer frohen Botschaft“ – diesen Ausgangspunkt finde er jeden Sonntag in den Gottesdiensten mit einer Vielzahl von Akteurinnen und Akteuren. Die Botschaft konkretisiere sich in den sozialen Diensten, konfessionsübergreifend von den Kitas bis zur Tafel. Der Leitgedanke der Menschenwürde zeige viele Facetten. Issler findet: „Unsere Kirche im Ries kann sich sehen lassen“, und „Was wäre unsere Gesellschaft im Ries ohne die Kirchen und ihre Dienste und Werke?“

Evangelischer Aschermittwoch in Dürrenzimmern: Pfarrer über Vertrauensverlust

Dennoch: „Manchmal wundere oder ärgere ich mich über meine Kirche“. Zu oft erlebe er die „reine Pfarrerskirche“, das „Priestertum aller Getauften“ komme zu kurz. Ehrenamtliche sollten mehr Verantwortung übernehmen und dafür Wertschätzung erfahren. „Einen guten Weg der Kirche in die Zukunft“ sieht Issler gemäß der landeskirchlichen Devise „Profil und Konzentration“ in der Besinnung auf den biblischen Auftrag in der Lebenssituation der Menschen. Eine direktere Ansprache von Gemeindegliedern führe zu mehr Engagement: Christen würden politisch, übernähmen Verantwortung in der Gesellschaft und stärkten die Demokratie: „Wir sind Anwälte für die Schwachen und Entrechteten, für Verlierer und Ohnmächtige.“

Die Akteure bei Evangelischen Aschermittwoch waren (v.l) Pfarrer Lucas Fuchs, Dekan i. R. Hans Issler, Dekanatskantor Simon Holzwarth, Christa Müller (Geschäftsführerin des Bildungswerks) und Pfarrer Andreas Funk (Vorsitzender des Bildungswerks). Foto: Friedrich Wörlen

Zur jüngeren Generation gehört Pfarrer Lucas Fuchs, zur Zeit noch „im Probedienst“ in der neuen Pfarrei Am Albuch. Studiert hat er in München, Leipzig und Beirut. Er freue sich darauf, „in dieser Kirche noch länger“ zu arbeiten. Seine Erfahrungen und Erwartungen speisen sich aus seiner Zeit in der Jugendarbeit und als Vikar im Ries. Fuchs erinnerte daran, dass Glauben aus dem Hören kommt und von Erfahrungen geprägt werde. Eine Kirchenmitgliedschaft sei nicht mehr selbstverständlich und verdeckte Machtstrukturen und unklare Verantwortlichkeiten führten zu Vertrauensverlust. Machtmissbrauch und Unterdrückung verstießen aber gegen die Richtlinie, die Jesus gebe (Markus 10, 42-44).

Vorsitzender Andreas Funk und Geschäftsführerin Christa Müller führten durch den Abend und moderierten die „Murmelminuten“ und die offenen Diskussionen. Dekanatskantor Simon Holzwarth gliederte mit virtuosem Spiel am e-Piano das Programm und begleitete den Gemeindegesang.