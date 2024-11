Reichsbürger? „Damit habe ich nichts zu tun, ich bin gläubiger Evangelist“

Ein Rieser glaubt an Jesus Christus, aber glaubt er auch an die Legitimität der deutschen Behörden? Personen, die der Reichsbürgerszene angehören und nahe stehen, lehnen die Bundesrepublik Deutschland und ihre Behörden häufig ab, ziehen deren Legitimität in Zweifel. Aber sie versuchen teilweise auch Mitarbeitende von Behörden mit haltlosen Geldforderungen unter Druck zu setzen, wie das Innenministerium schildert. Ein solcher Vorfall ereignete sich vor einigen Monaten bei der Stadt Nördlingen und wurde nun vor dem Nördlinger Amtsgericht verhandelt – doch von einer Nähe zur Reichsbürgerszene will der Angeklagte nichts wissen. Er erklärt auch, warum.

