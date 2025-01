Blaulichtball in Nördlingen feiert Comeback mit eisigem Motto

Nach einem Jahr Pause gibt es in Nördlingen wieder einen Blaulichtball. Am Samstag, 22. Februar, soll der Fasching im Nördlinger Klösterle über die Bühne gehen. Die Verantwortlichen haben sich wieder einiges einfallen lassen, um dem Publikum einen vergnüglichen Abend zu garantieren. Im vergangenen Jahr war das Team personell zu schwach aufgestellt, um die Veranstaltung zu stemmen, sagt Werner Siegel, einer der Organisatoren der bunt zusammengewürfelten Ehrenamtstruppe um Polizei, Rotes Kreuz, THW und Feuerwehr. In diesem Jahr seien jetzt viele wieder an Bord, auch neue Gesichter habe man gewinnen können, sodass man jetzt mit neuem Schwung wieder loslege.

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis