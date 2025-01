75 Jahre Romantische Straße: Großes Jubiläumsfest lockt Besucher nach Dinkelsbühl

Die Romantische Straße feiert Jubiläum. Seit 75 Jahren lockt die älteste und wohl bekannteste Ferienstraße der Welt Gäste aus aller Welt an. In der unmittelbaren Rieser Nachbarregion liegen zwei der größten Besuchermagnete entlang der Route: Rothenburg und Dinkelsbühl. In Dinkelsbühl befindet sich auch das Büro der Touristik-Arbeitsgemeinschaft der Romantischen Straße mit ihren 29 Mitgliedsgemeinden – deshalb findet auch dort die zentrale Feier statt. Den Auftakt macht aber eine Veranstaltung in Donauwörth.

Der offizielle Festakt ist am Wochenende des 24. und 25. Mai ist im Schrannensaal Dinkelsbühl geplant. Zudem gibt es ein Rahmenprogramm mit Konzert, Ausstellung und Informationsständen im Spitalhof, an denen die Geschichte der rund 400 Kilometer langen Ferienstraße erzählt wird, die vom Main bis zu den Alpen vorbei an bedeutenden Zeugnissen der Baukunst und Geschichte führt.

Von Würzburg über Rothenburg, Nördlingen und Donauwörth nach Schloß Neuschwanstein

Start der Romantischen Straße ist an der Würzburger Residenz. Die Reise geht weiter vorbei am Schloss Weikersheim, der Stadt Rothenburg mit dem Weihnachtsdorf Käthe Wohlfahrt, zur historischen Kinderzeche nach Dinkelsbühl und über die geschlossen begehbare Stadtmauer in Nördlingen zur Freien Reichsstadt Donauwörth. Von dort aus führt die Straße über Augsburg und Füssen nach Schloss Neuschwanstein. Es sind Stationen wie diese, die jährlich fünf Millionen Übernachtungsgäste und viermal so viele Tagestouristen anziehen. Doch auch landschaftlich hat die Route einiges zu bieten: Zu den reizvollsten Gegenden gehören das Taubertal, das Ries und die Voralpenregion.

Aus der Taufe gehoben wurde die Romantische Straße fünf Jahre nach Kriegsende im Jahr 1950. Den damals in Deutschland stationierten US-Soldaten sollte sie als Wegweiser durch romantische Landschaften und historische Städte dienen und ein anderes Bild von Deutschland vermitteln. Die „Sommerfrischler“ entdeckten die Route per Campingbus – der Aufbruch in einen Neubeginn für Tourismus war gesetzt. Vor allem Touristen aus Amerika und Japan lockt die Route.

Das Jubiläumsjahr startet bereits am 14. Februar in Donauwörth mit einem Themenwochenende zum Valentinstag mit Picknick, ökumenischem Gottesdienst und vielfältigen Aktionen. Für Wanderfans wird am 8. Mai in Wertheim eine geführte Wanderung angeboten, und in Füssen sind Sonderführungen und Sondervorstellungen im Festspielhaus Neuschwanstein vorgesehen. Auch das Musical „Ludwig II. – Sehnsucht nach dem Paradies“ kommt zurück.

Mehr Informationen unter www.romantischestrasse.de