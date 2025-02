Mit „Los Bressakos“: Diese Bands treten beim „Der Krater bebt“ auf

Der Verein Kraterkultur Megesheim hat in den vergangenen Monaten das Festivalwochenende „Der Krater Bebt“ geplant: Es findet dieses Jahr vom 24. bis zum 26. Juli statt. Dieses Mal lautet das Motto „Back to the Roots“, auch einige Bands sind schon spruchreif. Das verkündete der Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Als Topacts treten dieses Jahr die „Heischneida“ auf: Mit treibenden Trompeten, einem High-Energie-E-Gitarrenbrett und den Worten „Heid, heid, heid san de Heischneida do …“ überzeugen die sechs Chiemgauer, aber auch mit musikalisch kreativer Bandbreite, Genre-übergreifenden Charme, Witz und Vielseitigkeit. Dazu gesellen sich im weiteren Line-Up die Durchstarter Anda Morts mit tanzbarem Indie-Punk aus Linz in Österreich.

Der Krater Bebt 2025: Los Bressackos sind in Megesheim mit dabei

Als regionales Schmankerl präsentieren die Veranstalter „Los Bressackos“ mit feinster schwäbischer Mundart. Viele kennen ihren Hit „Dosawoiza“. Ob Kartoffeln oder Geräteträger, Schafkopfer oder Mofafahrer, die „Los Bressackos“ verwurschten alles zu „musikalischem Presssack“. Die alteingesessenen Punkrocker von „Alarmsignal“ werden ebenfalls auftreten. Sie sind bereits seit der Jahrtausendwende aktiv, nun ist ihr neuntes Album „Insomnia“ erschienen. Die Veranstalter haben dieses Jahr zudem „Lostboi Lino“ (Nu Rap) gewinnen können. Was man erwarten darf: zu viel Gitarren für Rap, zu viel Grunge für Indie und zu poppig für Rock.

Auch die jüngsten Festivalbesucher kommen auf ihre Kosten: Am Samstagnachmittag wird es wieder einen Slot für das Kinderprogramm geben. Weitere Bands und Informationen finden sich auf der Krater-Webseite und in den sozialen Medien der Veranstalter.

Rieser Starkbieranstich mit Derblecken in Megesheim

Der Campingplatz öffnet wieder am Donnerstag und im Biergarten gibt’s zu späteren Stunde Musik, bevor am Freitag und Samstag das eigentliche Festival über die Bühne geht. Für die Essens- und Getränkeversorgung wird es auch 2025 wieder Maierbier aus Nördlingen und verschiedene Essensstände geben.

Tickets für das Festival gibt es nun an den bekannten regionalen Vorverkaufsstellen: beispielsweise im Dorfladen Megesheim, bei den Rieser Nachrichten in Nördlingen, bei Schreibwaren Wilhelm in Oettingen und beim Gasthof Ente Wemding. Alternativ können Onlinetickets unter www.kraterkultur.com erworben werden.

Neben dem Festival plant der Kulturverein eine zweite Veranstaltung im laufenden Jahr: den Rieser Starkbieranstich am Samstag, 5. April in der Mehrzweckhalle in Megesheim. Ein Lach-Programm gibt es mit den „Zwoi Riasr im Himmel beim Engale“. Diese schreiben schon an der Derblecken-Rede und beobachten aus der Wolke das Geschehen in „dr Hoimat im Rias“ und dem ganzen Landkreis. Zudem wird es eine kabarettistische Darbietung am Samstagabend geben, nämlich Josef „Bäff“ Piendl, bekannt aus dem Bayerischen Fernsehen und von der Oidn Wiesn. Letzte Karten sind noch an den bekannten Vorverkaufsstellen oder im Online-Kartenvorverkauf erhältlich. (AZ)