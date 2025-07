Kinder lernen in Mönchsdeggingen an einem besonderen Ort

Den ganzen Vormittag im Klassenzimmer sitzen und auf die Tafel starren – das ist für Schülerinnen und Schüler umso langweiliger, wenn im Sommer draußen das schöne Wetter lockt. Doch für die Kinder in Mönchsdeggingen wird der Schulalltag in Zukunft abwechslungsreicher: Denn an der Geopark Ries Grundschule kann der Unterricht ab jetzt regelmäßig draußen stattfinden – nämlich im grünen Klassenzimmer. Was ist das Besondere an dem Konzept?

