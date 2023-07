Mönchsdeggingen wird als Geopark-Schule ausgezeichnet

Im Rahmen des Mönchsdegginger Schulfestes wird die Grundschule als Geopark-Schule ausgezeichnet. Zudem wird für einen Schulbau in Tansania geworben.

Unter dem Motto „Von Krater zu Krater“ hat die Grundschule Mönchsdeggingen kürzlich ein ganz besonderes Sommerfest gefeiert. Dort wurde ein neues Schulprojekt vorgestellt und eine Auszeichnung für die Mönchsdegginger Grundschule durch den UNESCO Global Geopark Ries verliehen: das Label „Geopark-Ries-Schule“.

Als Kooperationspartner wird die Grundschule den Schülerinnen und Schülern zukünftig die Entstehung und Gegenwart ihrer ganz besonderen Heimatregion nahebringen und so gemeinsam mit dem UNESCO Global Geopark Ries zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung schreibt. Auch der Blick über den eigenen Kraterrand hinaus in andere Regionen der Welt, etwa in den tansanischen UNESCO Global Geopark Ngorongoro-Lengai in der Nähe einer neu entstehenden Schule, werde ein wichtiger Bestandteil der gemeinsamen Partnerschaft sein. Das Motto „Von Krater zu Krater“ bleibe damit auch nach dem Sommerfest aktuell, wie die Schulleiterin Katja Ruf-Lettenmeier und die Geschäftsführerin des UNESCO Global Geoparks Ries Heike Burkhardt bekräftigten.

Denn neben einem vielfältigen Programm stellte Landrat Stefan Rößle die Initiative „1000 Schulen für unsere Welt“ vor. Die von ihm im Jahr 2018 gegründete Initiative umfasse deutschlandweit mehr als 200 Schulbauprojekte im Globalen Süden mit einem Gesamtspendenvolumen von über 8,5 Millionen Euro. Im Anschluss präsentierte der Schulverband Mönchsdeggingen das Bauvorhaben in Sanjan, das dort gemeinsam mit der Stiftung Fly & Help umgesetzt werden soll.

Spenden steigen bei Mönchsdegginger Schulfest für Projekt in Tansania

Die Finanzierung des neuen Schulkomplexes in Sanjan erfolgt laut der Mitteilung über vier Bauabschnitte. Für den dritten Abschnitt sammeln der Schulverband Mönchsdeggingen und der Landkreis Donau-Ries nun Spenden. Konkret handle es sich dabei um den Bau von zwei Klassenzimmern inklusive Einrichtung sowie den Bau einer Unterkunft für Lehrpersonal. Insgesamt 53.332 Euro würden hierfür benötigt. Der bisherige Spendenstand von 8672 Euro konnte durch das Schulfest um 4311 Euro erhöht werden, davon spendete der Schulverband Mönchsdeggingen 3000 Euro, der Rest kam über Aktionen und die aufgestellte Spendenbox zusammen. Damit sind laut der Mitteilung fast 25 Prozent des Spendenziels erreicht.

Auch der vierte Abschnitt der neuen Schule wird mit Spendengeldern aus dem Ries finanziert. Dank der Spende von Wolfgang Doesel aus Ederheim in Höhe von über 50.000 Euro kann schon ab August mit dem Bau dieses Abschnitts, bestehend aus einem Klassenzimmer, einem Büro und einer Lehrerunterkunft, begonnen werden. Über 1800 Schüler sollen am Ende von der neuen Schule profitieren, da mit Blick auf steigende Schülerzahlen in der Region auch eine bestehende Schule enorm entlastet werde. (AZ)

