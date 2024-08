Niederlage im Elfmeterschießen: Nördlingens Pokalfight wird nicht belohnt

Viel dramatischer hätte das Pokalspiel des TSV Nördlingen gegen Türkgücü München nicht laufen können: Nach 90 packenden Minuten vor offiziell 320 Zuschauern im Gerd-Müller-Stadion war in einer umkämpften Partie noch kein Sieger gefunden, erst im Elfmeterschießen setzten sich die höherklassigen Gäste durch. Vor allem in der ersten Halbzeit konnte der TSV Nördlingen problemlos mithalten und vergab sogar hochkarätige Chancen, in Durchgang zwei stellten schnelle Tore auf beiden Seiten und Paraden von Alverik Montag die Weichen für den Krimi vom Elfmeterpunkt.

