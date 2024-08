Bonusspiel für den TSV Nördlingen im Pokal

Ganz Fußball-Deutschland ist bereits im Pokalfieber, am Wochenende ist der DFB-Pokal mit der ersten Runde gestartet. Passend dazu gibt es in dieser Woche auch eine Etage darunter Pokalfußball für den TSV Nördlingen. Nach dem Sieg in der ersten Runde des bayerischen Totopokals gegen Ligarivale Sonthofen kommt an diesem Dienstag mit Türkgücü München ein Regionalligist ins Ries. Um 17.45 Uhr ist Anstoß im Gerd-Müller-Stadion, Besucherinnen und Besucher müssen sich aber über eine Einschränkung im Klaren sein.

