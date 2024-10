Beim TSV Nördlingen II zünden die Joker

Eine Leistungssteigerung in der zweiten Spielhälfte war die Grundlage für den 2:0-Sieg des TSV Nördlingen II beim FC Stätzling.

Von Beginn der Fußball-Bezirksliga-Partie war zu erkennen, dass sich beide Mannschaften gerade im letzten Drittel des Spielfeldes schwertun würden. Sowohl aufseiten der Stätzlinger, als auch bei der U23 des TSV dominierten die Abwehrreihen mit starken Szenen. Stätzling investierte gerade im ersten Abschnitt mehr und gewann auch die Mehrzahl der Zweikämpfe. Trotzdem pendelte der Ball hauptsächlich zwischen den Mittelfeldreihen umher, ohne größere Tormöglichkeiten zu erspielen. In Summe fühlten sich die Nördlinger mit dem torlosen Halbzeitstand gut bedient, zumal ihr Torjäger Luis Schüler wegen einer Knieverletzung bereits in der 20. Spielminute von Fabio Siebachmeyer ersetzt werden musste.

Gerade über ein deutlich verändertes Zweikampfverhalten kamen die Nördlinger in der zweiten Halbzeit Minute für Minute immer besser ins Spiel. Dazwischen lagen zwei gute Möglichkeiten von Stätzlings Zehner Mert Sert und Daniel Pullach, doch Alverik Montag im TSV-Tor hielt souverän (58./64.). Es war in der immer spannender werdenden Partie dann irgendwie klar, dass vermutlich das erste erzielte Tor ein deutlicher Hinweis auf den späteren Sieger sein wird. Uns so war es dann auch. Mit dem ersten richtig guten TSV-Angriff über den eingewechselten Luca Lechler auf der rechten Außenbahn gingen die Rieser in Führung. Den Grundlinienrückpass versenkte Max Göttler aus zwölf Metern platziert ins Eck - 0:1 (68.).

Starke Reservisten des TSV Nördlingen II zeigen tolle Einstellung

Die folgenden Stätzlinger Bemühungen, zum Ausgleich zu kommen, wurden mit einem Spiegelbild des Führungstreffers jäh zerstört. Dieses Mal war es Kilian Reichert, der toll vorbereitete und auch der nächste Einwechselspieler zündete beeindruckend, denn Jonas Eireiner traf das Leder optimal und die Entscheidung war gefallen - 0:2 (89.).

Der TSV Nördlingen II jubelte nach dem 2:0-Sieg beim FC Stätzling in der Bezirksliga Nord. Foto: Lutze

„Ich muss insbesondere unsere starke Abwehr loben, denn über 90 Minuten waren nur wenige Szenen gefährlich. Im Weiteren gewannen unsere starken Reservisten von der Bank mit toller Einstellung und Moral sowie ihrem Siegeswillen das Spiel. Der dritte Sieg in Folge fühlt sich zum Abschluss der Vorrunde richtig gut an. Ich bin brutal stolz auf das Team“, resümierte TSV-Trainer Michael Göttler. (schra)

TSV 1861 Nördlingen: Alverik Montag, Marc Hertlein, Roman Schlicker, Kilian Reichert (90.+3. Luca Bickelbacher), Daniel Ernst (90. Niklas Rothgang), Luka Pesut (61. Luca Lechler), Luca Hopfauf, Jan Mielich, Thomas Schmid, Max Göttler (85. Jonas Eireiner), Luis Schüler (20. Fabio Siebachmeyer)