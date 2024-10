Stätzling ist die nächste große Herausforderung für Nördlingens Zweite

Im letzten Spiel der Vorrunde tritt die Bezirksligamannschaft des TSV Nördlingen an diesem Samstag, um 15.30 Uhr, beim FC Stätzling an. Der FCS wurde in der vergangenen Saison Vize-Meister der Bezirksliga Nord, scheiterte aber in der Aufstiegsrelegation am FC Thalhofen, dem Vize-Meister der Bezirksliga Süd. TSV-Coach Göttler ist gewarnt, vertraut aber voll auf seine Mannschaft – der ein wichtiger Spieler weiterhin fehlt.

Klaus Jais Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stätzling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FCS Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis