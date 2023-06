Lektion Kimono: Wenn Instagram das Kaufverhalten beeinflusst

RN-Kolumnistin Theresa Wizinger kauft meistens regional. Jetzt erwischt sie sich selbst dabei, wie sie von einer Werbeanzeige auf Instagram verführt wird.

Ich sage immer „Ja zu Nö“ und vielleicht ab und zu noch „Ja zu Dinkelsbühl oder Augsburg oder so“, aber eigentlich bin eine treue Einkaufsseele und lasse meinen Klick immer in der realen Welt. Eigentlich. Ja. Denn, Schande über mein monogames Haupt, ich habe doch tatsächlich im Internet geshoppt. Ein Teil. Ein einziges, hauchdünnes Teil(chen). Und das nur, weil mir dieses hinterhältige Miststück von Instagram perfekt inszenierte Werbevideos von gebräunten, langbeinigen, grazil am Strand entlangschlendernden Traumfrauen präsentierte.

Erst nach Wochen kommt das Paket im Ries an

Einladend und leuchtend. Wie einst die Schlange im Garten Eden Eva den vergifteten Apfel darbot. Eva nahm den Apfel. Ich bestellte den Kimono. Dabei weiß ich nicht mal genau, was das überhaupt ist, ein Kimono, geschweige denn, an welchen fünf Tagen im Jahr ich je das Bedürfnis verspüren sollte, jetzt mal einen Kimono drüberzuziehen. Egal, ich brauche hier keine Vergleiche zu ziehen oder Ausreden zu suchen. Fakt ist, ich habe im Internet bestellt. Und das Karma hat prompt zugeschlagen. In zwei bis drei Werktagen, versprach man mir beim Eintippen meiner Kreditkartennummer, würde ich meine erklickte Errungenschaft in Händen halten.

Zwei Wochen später habe ich noch immer nichts. Weder im Briefkasten noch in meinen Händen. Ich beginne nachfragende E-Mails an die Firma zu schreiben, dann etwas aufgebrachtere und dann durchaus wütende. Zwei bis drei Werktage, nachdem ich die Polizei erwähnt hatte, lag ein Päckchen in meinem Briefkasten.

Die Kimono-Lektion: Vor Ort kauft man besser

Was soll ich sagen: Ich habe nun also einen Kimono. Einen Kimono von so beeindruckend miserabler Qualität, dass ich definitiv nicht mal fünf Tage im Jahr das Bedürfnis haben werde, ihn überzuziehen. Vielleicht decke ich im Winter damit meine Pflanzen ab. Oder die Autoscheibe. Okay, Karma, ich hab's verstanden. Ich lass' meinen Klick ab sofort immer nur in meiner Stadt. Versprochen.