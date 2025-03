500 Jahre Bauernkrieg: Ein Oettinger Graf, der Hauptmann der Aufständischen wurde

Anfang Mai 1525 haben die Bauernaufstände gerade das Ries erreicht. Voller Wut und Zerstörungsabsichten sind die Bauern beim Kloster in Maihingen angekommen. Sie fangen an, zu plündern, und alles kurz und klein zu schlagen. Da erreicht den kaum 23 Jahre alten Grafen Ludwig XIV. in Oettingen die eilige Nachricht, er möge doch, so schnell es gehe, mit seinen Helfern nach Maihingen kommen und dem Treiben Einhalt gebieten. Sofort lässt Graf Ludwig die „Heerpauke umbschlagen“ und zieht mit etwa 150 Mann gen Maihingen. Kaum dort angekommen, nehmen ihn die Bauern auch schon gefangen.

