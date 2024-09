Großer Besucherandrang beim Selber-g‘macht-Markt in Harburg

Schon kurz nach 11 Uhr war es für Auswärtige alles andere als einfach, einen Parkplatz an der Harburger Peripherie zu bekommen, geschweige denn in der Kernstadt selbst. Grund war der Selber-g’macht-Markt des Gewerbeverbandes, der mit dieser Plattform für Handgemachtes offenbar den Geschmack von Besuchern wie Hobby-Künstlern, Bastlern und auch Profi-Handarbeitern getroffen hat. Zum ersten Mal fand der Markt am Sonntag nicht nur auf dem Marktplatz und in dessen unmittelbarer Umgebung, sondern auch in der Donauwörther- und Egelseestraße, auf der Steinernen Brücke und am Wörnitzstrand statt.

Harburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Besucherandrang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Matthias Schröppel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis