Hartmut Steger feiert seinen 90. Geburtstag

Wer Hartmut Steger kennt, weiß, dass große Auftritte nicht zu seiner bescheidenen Art gehören. Und dennoch stand er zeitlebens im Rampenlicht bei Vorträgen, Führungen, Lesungen und musikalischen Darbietungen. An diesem Montag feiert Steger seinen 90. Geburtstag.

Steger wurde am 21. Oktober 1934 in Weilheim geboren. Ins Ries kam er, weil sein Vater 1939 auf die Pfarrstelle in Grosselfingen versetzt wurde. Hier besuchte Steger in den Jahren 1941 bis 1944 die Volksschule, um 1944 auf die Oberschule in Nördlingen zu wechseln. An der Oberrealschule mit Gymnasium machte er sein Abitur. Es folgten in den Jahren 1955 bis 1960 das Studium der Lebensmittelchemie in Tübingen und Erlangen und 1961 der Eintritt in die Firma Piper-Fleming in Wallerstein. Zwei Jahre später schloss Hartmut Steger mit Magda, geborene Schneider, die Ehe, aus der eine Tochter und zwei Söhne hervorgingen. Von 1983 bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand 1997 arbeitete Hartmut Steger in der Firma Kurt Kitzing.

Wallersteiner Hausmusik wurde von ihm gegründet

Steger ist ein äußerst vielseitiger Mensch. Gekonnt spielte er Gitarre und Kontrabass. Die von ihm gegründete „Wallersteiner Hausmusik“ war zusammen mit den „Wallersteiner Nachtwächtern“, deren Mitglied Steger ebenfalls war, ein gern gehörter und viel gebuchter musikalischer Botschafter des Rieses. Das Ende dieser beiden Institutionen hinterließ eine große Lücke im musikalisch-kulturellen Angebot der Region. Wie groß mag seine Freude gewesen sein, als er einen spektakulären, in die Musikgeschichte des Rieses eingegangenen Notenfund auf dem Dachboden des Wallersteiner Rathauses gemacht hat. Im Rahmen zweier Veranstaltungen der Rieser Kulturtage konnte dieser Fund präsentiert werden.

Mindestens ebenso wichtig wie die Musik war ihm stets die Dialektforschung. Zusammen mit seinen Jugendfreunden aus Grosselfingen hat er ein Grundlagenwerk mit dem Titel „Wörterbuch der Rieser Mundarten“ vorgelegt, ein bis heute unverzichtbares Standardwerk zu diesem Thema. Noch eine dritte Seite des Jubilars muss genannt werden: sein unermüdliches Streben, in den historischen Quellen zu forschen, um das Gefundene dann in Form eines Buches oder eines Aufsatzes seiner breiten Leserschar zu präsentieren.

Steger betreute das Archiv der Fürsten zu Oettingen

Ein Mann wie Hartmut Steger legt sich mit Eintritt in den Ruhestand nicht auf die faule Haut. Viele Jahre lang betreute er das Archiv der Fürsten zu Oettingen und konnte dabei zahlreichen Forschern hilfsbereit und versiert zur Seite stehen. Äußerst hilfreich sind die von ihm erarbeiteten Repertorien als wichtige Hilfsmittel zum Auffinden von Aufsatztiteln in den Publikationsreihen der Rieser Kulturtage und des Historischen Vereins.

An welcher Stelle soll man die Würdigung des jahrzehntelangen Wirkens Hartmut Stegers beenden? Welche Seite ist noch nicht angeklungen? Sein Humor vielleicht oder seine stete Hilfsbereitschaft, die sich nicht nur auf seine Freunde bezog? Sein Engagement für die Natur in den Rieser Naturschutzvereinen? Es gäbe noch so vieles zu erwähnen. Als Hartmut Steger 2005 den Kulturpreis des Vereins Rieser Kulturtage erhielt, da war es ihm wichtig, zuallererst seiner Frau Magda zu danken, die ihm den Freiraum gab, seinen Leidenschaften nachgehen zu können.