Am Sonntag ist Herbstmarkt: Das ist in Nördlingen geboten

Regen, Kälte, graues Wetter: So langsam hält der Herbst Einzug. Ein fester Termin im Kalender: Der Herbstmarkt im Oktober. Zahlreiche Stände laden mit verschiedensten Angeboten, von Socken über Süßigkeiten bis hin zu Küchenutensilien zum Bummeln ein. Auch die Händler erhoffen sich einen großen Zulauf. Worauf sich die Besucherinnen und Besucher freuen dürfen.

„Der Herbstmarkt ist für Leute, die unter der Woche wenig Zeit haben, eine gute Gelegenheit, um durch die Stadt zu schlendern, sozusagen eine andere Art des Sonntagsspaziergangs“, sagt Susanne Vierkorn, Geschäftsstellenleiterin des Nördlinger Stadtmarketingvereins. Bewährt hat sich das Gewinnspiel, das man bereits seit einigen Jahren zum Markt anbietet. „Es kommen so viele Rückmeldungen der Kunden. Das hat sich über die Jahre toll etabliert. Und mit dem Gewinn, Gutscheinkarten für die teilnehmenden Nördlinger Geschäfte, kommen die Leute dann wieder zurück und können sich noch einmal etwas Schönes gönnen“, so Vierkorn weiter.

Stark: Im Herbst ist Bedarf nach warmen Schuhen und Kleidung da

Für Marko Stark, Inhaber des gleichnamigen Schuhhauses, ist der Herbstmarkt im Oktober ein wichtiger Tag. Denn genau dann sei der Bedarf da. „Es wird kälter. Sowohl Kinder als auch Erwachsene brauchen jetzt Schuhe für den Herbst und das regnerische Wetter“, sagt Stark. Das sollte am Sonntag optimalerweise nicht „extrem“ sein, sagt Stark. „Wenn es Hunde und Katzen regnet, geht keiner aus dem Haus und wenn es zu schön ist, gehen die Leute lieber spazieren.“ Im Vergleich zum Septembermarkt mache er jetzt mehr Umsatz. „Weil jetzt einfach der Bedarf da ist. Im September denken die Leute eher noch an die Sommerferien zurück.“ Sein Einzugsgebiet erstreckt sich bis nach Aalen und Heidenheim und Donauwörth. „Da es in Donauwörth keinen Fachschuhhändler mehr gibt, kommen die Leute jetzt von dort vermehrt zu uns“, so Stark weiter.

Werner Eisenbarth betreibt in der Hallgasse das Geschäft „Emmas Tee & mehr“. Gerade im Herbst wird mehr Tee getrunken als in den Sommermonaten, sagt Eisenbarth. So sei der Herbstmarkt auch bei ihm wichtig für den Umsatz. Wie viele Leute seinen Laden besuchen, hängt auch stark vom Wetter ab. „Trocken sollte es sein“, sagt der Ladeninhaber. Seine Kunden kommen neben Nördlingen auch aus den umliegenden Städten wie Aalen, Heidenheim oder Dinkelsbühl. „Die bringen dann am verkaufsoffenen Sonntag auch gerne mal Bekannte und Freunde mit.“

Stumpf: Zum Herbstmarkt am 20. Oktober kommen eher Kunden von außerhalb nach Nördlingen

Beim Modehaus Lettenbauer werde es die ein oder andere Aktion geben, auch Snacks und leckere Getränke, verrät Inhaberin Vanessa Stumpf. Im Vordergrund sollen aber die neuen Herbsttrends stehen. Auch sie hat die Erfahrung gemacht, dass der zweite verkaufsoffene Sonntag im Herbst der umsatzstärkste im Jahr ist. „Denn da suchen und brauchen die Leute etwas.“ Ihrer Erfahrung nach kommen am Herbstmarkt eher Kunden aus dem Umkreis, von Neresheim, Heidenheim bis Ellwangen. „Den Nördlingern ist es an diesem Tag oft zu voll.“

Bei Blumen Ritter wird sich am Sonntag alles um Herbstdeko drehen. „Viele Kunden kaufen an diesem Tag schon ihr Allerheiligengesteck“, sagt Mitinhaberin Petra Eisenschink. Der Markt im Oktober lohne sich auf jeden Fall, im Gegensatz zum Septembermarkt. An diesem Tag öffne man mittlerweile nicht mehr. „Da ist tote Hose“. Verkauft wird am Herbstmarkt eigentlich alles, von frischen Blumen bis hin zu Gestecken, sagt Eisenschink. Auch sie ergänzt, der Umsatz sei natürlich stark wetterabhängig. „Wenn es regnet, gehen die Leute nicht aus dem Haus, wenn es zu warm ist, wollen die meisten lieber in der Natur spazieren gehen.“

Die Innenstadt ist von 11 bis 17.30 Uhr verkehrsfrei, in den Geschäften kann man von 12.30 bis 17 Uhr, an den Fierantenständen von 11.30 bis 18 Uhr einkaufen.