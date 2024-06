150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Herkheim: Das ist geboten

Von Umzug bis Festgottesdienst: Die Feuerwehr Herkheim feiert ihr großes Jubliäum am Wochenende. Die Fußball-EM darf auch mit ins Programm.

Das 150-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Herkheim fällt mit dem Eröffnungsspiel der Fußball-EM in Deutschland zusammen. Das Match, in dem sich die deutschen Herren gegen Schottland beweisen müssen, hat die Herkheimer Feuerwehr gleich ins Programm mit eingebaut: Festzeltbesucher können am Freitagabend beim Public Viewing direkt im Zelt mitfiebern. Aber auch abseits vom Fußball ist beim 150-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Herkheim zwischen 14. und 16. Juni viel geboten, wie die Vorsitzende Carolin Busse erzählt.

Eröffnet wird das Fest mit dem Empfang der Vereine am Freitag um 17 Uhr, dann marschieren alle zusammen zum Festzelt. Dort folgt um 18.30 Uhr der Bieranstich, der Tanz der Festdamen und Musik von der Kapelle Reimlingen. Nach dem Public Viewing am Freitag gibt es Party im Zelt mit DJ Jürgen, „für alle von Jung bis Alt“, sagt Busse.

Das Kinderprogramm beim 150-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Herkheim

Am Samstagvormittag sind die Kinder eingeladen, den Alltag der Feuerwehr näher kennenzulernen: Unter dem Programmpunkt „Feuerwehr zum Anfassen“ dürfen die Kleinen von 11 Uhr an ein Feuerwehrauto erkunden und Feuerwehrleute in voller Montur kennenlernen, mit dem Wasserschlauch Bälle bewegen und Bierdosen umschmeißen sowie Ringe auf ein Stahlrohr werfen. Auch die Kita Regenbogen Herkheim beteiligt sich am Kinderprogramm. Zudem treten die Kindergruppen Feuerwehrtanzkinder und Fire-Dancers auf, und um 13 Uhr dürfen alle Kinder mitmachen und in der Kinderdisco tanzen.

Weiter geht es mit Mittagessen und Kaffee und Kuchen im Zelt, bevor um 17 Uhr der nächste Programmpunkt ansteht: der Brotzeitabend mit den Reimlinger Musikanten. Am Nachmittag messen sich die jungen Feuerwehrleute bei der Bayerischen Jugendspange, allerdings ist dieser Wettbewerb laut Busse nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Der Samstag schließt mit der Partyband Ohne Filter.

Großer Festumzug in Herkheim am Sonntag

Der Sonntag beginnt mit einem Weckruf um 7 Uhr, wo Festdamen und Schirmherr abgeholt werden. Dann empfangen die Herkheimer die Vereine im Festzelt und begehen das Weißwurstfrühstück. Gestärkt geht es weiter zum Festgottesdienst, wo im Anschluss die Feuerwehrfahrzeuge gesegnet werden. Um 13.30 Uhr beginnt der große Festumzug mit Fahneneinmarsch, ihr persönlicher Höhepunkt, wie Carolin Busse erzählt. Musikalisch wird der Sonntag von 15 Uhr an von der Ederheimer Musikkapelle begleitet. Spektakulär wird das Traktorziehen um 17.30 Uhr, bevor am Abend die Rieser Lumpen im Festzelt einheizen. Um 19 Uhr treten noch einmal die Festdamen mit ihrem Tanz auf. Das Feuerwehrfest klingt um 23 Uhr mit Großem Zapfenstreich der Musikkapelle Reimlingen aus.