Nach dem Fest in Nähermemmingen: Diese Wehren feiern auch

In Nähermemmingen hat am Wochenende das erste Feuerwehrfest von insgesamt acht Festen im Kreis Donau-Ries stattgefunden. Im Juni wird in Herkheim gefeiert.

Plus Acht Freiwillige Feuerwehren begehen dieses Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Wo gefeiert wird und welche Höhepunkte zu erwarten sind.

Von Veronika Ellecosta

Es ist ein Jahr der Jubiläen bei den Feuerwehren im Landkreis Donau-Ries: In acht Gemeinden begehen die Vereine ihr 150-jähriges Bestehen. Den Auftakt machte am vergangenen Wochenende die Freiwillige Feuerwehr Nähermemmingen. „Es war wunderschön“, sagt Jürgen Hahn vom Festausschuss rückblickend, und auch Kommandant Sebastian Bunte hält mit Lob nicht hinter den Berg: „Es war mega, das muss man ehrlich sagen.“ Mit Festzelt, großem Umzug und Fahneneinmarsch mit etwa 1000 Teilnehmern war das Fest gut besucht.

Das letzte Feuerwehrfest in diese Größendimension habe Nähermemmingen im Jahr 2001 begangen, erinnert sich Bunte. Der Anspruch war also groß, wieder einmal nachzulegen. Am Ende lief alles glatt, das Wetter hielt. „Wir freuen uns sehr, dass das Fest so gut angenommen wurde. Schon am Samstagnachmittag bei den Schauübungen und beim Kinderprogramm war ordentlich was los“, sagt Beck.

