Hunderte Besucher lachen im Klösterle über „Hillu‘s Herzdropfa“

Das wahre Leben auf der schwäbischen Alb haben Hillu Stoll und ihr Partner Franz Auber am Freitagabend im Klösterle den mehr als 400 Gästen im ausverkauften Stadtsaal zweieinhalb Stunden lang vor Augen und Ohren geführt. Das Bühnenbild bestand aus einem Tisch und zwei Stühlen sowie darüber hinaus drei Werbebannern mit deftigen schwäbischen Sprüchen wie: „Obwohl´s Benehma omsonscht isch, kennet sich´s anscheinend blos de wenigschte leischda!“

Hillu und Mattheis als Ehepaar sind wohl die bekanntesten Figuren der beiden. Der nette Umgangston untereinander ist das Markenzeichen des Duetts und Äußerungen wie „Mattheis du bisch ja wohl aufs Rauchfleisch-Gymnasium gegangen“ wird aufgeklärt durch die Richtigstellung von Hillu „Naja i moin auf´d Bauraschual halt“. Im weiteren Verlauf meint Hillu über ihren Mattheis „Des isch a Kelre wie dem Herrgott sei Gaul und des war a Esel“. Eine Pointe folgt auf die andere und das Publikum belohnt jede Aussage der beiden mit viel Gelächter und tosendem Applaus. Ob nun Szenen nachgestellt werden vom Besuch der „Heckenscheißer“ auf der Alb, also den Wanderern aus Stuttgart, Böblingen oder Esslingen, die wegen der guten Luft kommen, oder dem Schreinermeister und seinem Lehrling, jeder scheint sich irgendwo wiederzufinden.

Ein Hochzeitstisch in der Apotheke: Hillu‘s Herzdropfa

Justingen, eine kleine Gemeinde zwischen Blaubeuren und Münsingen, aus der die beiden kommen, darf da natürlich nicht fehlen. In der Amtsstube des Schultes, also des Bürgermeisters, geht’s drunter und drüber als Hillu dem Beamten Feuer unter dem Hintern macht. Viel Aufwand betreibt in einem anderen Sketch Herr Meier in der Alb-Apotheke, als er diverse Dinge aufzählt, die er gerne hätte, ob nun die Großpackung Kondome, die Packung Viagra, das Schmerzmittel und vieles mehr, alles lässt er am Ende des Gesprächs für sich zurücklegen. Die aufgebrachte Apothekerin erfährt auf Nachfrage: „Ja wissed se, ich bin 89 und werde bald heiraten und wollte mir bei Ihnen den Hochzeitstisch für unsere Gäste machen lassen.“

Der Abend zwischen derben Sprüchen und Gesangseinlagen, die sehr emotional vorgetragen werden, führt jeden Besucher raus aus dem Alltag hinein ins bäuerliche und beschauliche Älblerleben, welches geprägt ist von Idylle und rauem, aber herzlichem Umgang untereinander. Belohnt wurde das Duett am Ende mit stehendem Applaus. Der Hinweis von Hillu, das man immer gerne nach Nördlingen komme und im Anschluss sofort der Vorverkauf freigeschaltet werde für den nächsten Auftritt mit neuem Programm, der am 10. Oktober 2026 stattfinden wird, darf natürlich nicht fehlen.