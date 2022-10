Comedy-Duo „Hillus Herzdropfa“ erzählt "Luschdige G‘schichta von d’r Alb"

Plus „Hillus Herzdropfa“ präsentieren schwäbische Comedy im Nördlinger Klösterle. Mancher Witz ist vielleicht ein bisschen altbacken, aber dem Pulikum gefällt's.

Komiker-Paare waren schon immer ein beliebtes Format auf der Bühne, man denke nur an die bayerischen Dauerbrenner „Herbert & Schnipsi“. Nun stellte sich mit „Hillus Herzdropfa“ eine schwäbische Version im ausverkauften Stadtsaal Klösterle vor. Mit ihrem aktuellen Programm „Schtoi-reiche Albschwoba“ begeisterte das Duo die rund 450 Besucher in Nördlingen.