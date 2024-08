Nördlinger Künstlerin stellt in Höchstädt aus

Die Schlosskapelle von Schloss Höchstädt ist Schauplatz einer Ausstellung, zu der die Nördlinger Künstlerin Angelika Hahn-Gericke vom Kulturforum Höchstädt eingeladen wurde. „Dem Alltagsgrau entfliehen“ nennen die Veranstalter die Schau, zu deren Vernissage auch der Erste Bürgermeister der Stadt, Stephan Karg, sein Kommen zugesagt hat. Mehr noch, er hat sich persönlich dafür eingesetzt, dass Frau Hahn-Gericke Werke aus den letzten vier Jahren ihres Schaffens in Höchstädt präsentiert. Als Grund für die Einladung nennt das Kulturforum „die Kreativität eines Künstlers allgemein und für Frau Hahn-Gericke im Besonderen einige hervorstechende Persönlichkeitsmerkmale: ihre Fähigkeit zum Staunen und ruhigem Verweilen, ihre intensive Neugier und Freude am Innovativen, ihre Ausdauer und Fleiß. Ihren Mut und Energie zum Neuanfang.“

Die Werke von Angelika Hahn-Gericke verbinden handwerkliches Können über unterschiedliche Formen der Gestaltung, sowie ihre ganz persönlichen ästhetischen Ausdrucksformen. Die Vernissage am Freitag, 16. August 2024, 19 Uhr, umrahmt die Sängerin Conny Pfau, am Klavier begleitet vom Nördlinger Marcus Prügel. Die Ausstellung selbst beginnt am 17. August und dauert bis 8. September 2024. An den Wochenenden und an ausgewählten Wochentagen wird die Künstlerin persönlich anwesend sein. Der Eintritt ist frei.