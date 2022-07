Die Niederhausschützen Hürnheim feiern das ganze Wochenende

Plus Bürgermeisterin Petra Eisele sagt nach dem Bieranstich, dass das Engagement den Verein auszeichne. Die Schützen zählen 149 Mitglieder - bei 275 Einwohner.

Mit einer Plattenparty wurde das Jubiläumswochenende eingeläutet: Die Niederhausschützen Hürnheim haben ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Auf dem Festareal gab es neben einem Festzelt auch einen Schießstand, eine Grillbude, ein Süßwaren-Stand sowie ein Karussell. Der Samstag begann mit dem Kindernachmittag sowie der Abholung des Patenvereins Albuchschützen Schmähingen mit Begrüßung der Böllerschützen am Zelt.