Von kulinarischer Weltreise bis zum Kino: Das bieten die Interkulturellen Wochen

Der „Markt der Kulturen“ war nach dem Spieletag bereits die zweite große Veranstaltung, den die Interkulturellen Wochen unter der Leitung der Diakonie Donau-Ries und der Schirmherrschaft von Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner anboten. Die Befürchtung, dass die offizielle Eröffnung unter dem gleichzeitig stattfindenden Rundum-Kulturfestival leiden könnte, erwies sich als unbegründet. Im Gegenteil, der Markt der Kulturen, als Teil des Festivals, zog zahlreiche interessierte Besucherinnen und Besucher an. Der Markt war nur Mit-Auftakt zahlreicher weiterer interessanter Programmpunkte, die die Besucher noch bis Ende Oktober erwarten können.

Nachdem Wittner sich bei allen Beteiligten für die Erstellung des Programms und für ihr Engagement im Namen der Stadt bedankt hatte und einen guten Verlauf wünschte, machte Birgit Huang auf die noch geplanten Termine aufmerksam. Am Samstag, 28. September, gibt es im Movieworld Nördlingen einen Kinofilm für die ganze Familie: „Oben“. Beginn ist um 15 Uhr. Am gleichen Tag, um 19.30 Uhr, geht es im Film „Sieger sein“, der im Altstadt-Kino läuft, um eine kurdische Familie und deren Tochter, die in Berlin zur Fußballspielerin wird.

Führung im Stadtmuseum Nördlingen

Schon am Freitag, 27. September, führt Andrea Kugler um 15 Uhr durch das Stadtmuseum Nördlingen und zeichnet dort anhand einiger Schicksale den Weg von Flüchtlingen nach. Jedes Jahr lädt auch der Türkisch-Islamische Kulturverein zum „Tag der offenen Moschee“, dieses Mal am Donnerstag, 3. Oktober, von 10 bis 20 Uhr. Das interkulturelle Frauencafé kümmert sich um das leibliche Wohl und bietet eine kulinarische Weltreise an: Am Dienstag, 8. Oktober, von 18.30 bis 21.30 Uhr will man in der Vhs-Schulküche gemeinsam ein Menü mit Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern zubereiten und anschließend natürlich auch genießen.

Leider gleichzeitig, um 19.30 Uhr, findet ein Vortrag der Beauftragten für interreligiösen Dialog der evangelischen Kirche in Bayern, Pfarrerin Mirjam Elsel statt, der Titel lautet „Zusammenleben in kultureller und religiöser Vielfalt“. Veranstaltungsort ist das Gemeindezentrum St. Georg. Einen Erzählabend albanischsprachiger Gastarbeiter und ihrer nachfolgenden Generationen veranstaltet der deutsch-albanische Kulturverein Iliria Nördlingen am Freitag, 11. Oktober, um 19 Uhr, auch im Gemeindezentrum St. Georg.

Icon Galerie 67 Bilder Zum ersten Mal findet in Nördlingen das Festival "24 Stunden Rundum Kultur statt". In der Altstadt werden mehr als 100 Programmpunkte angeboten, rund 300 Kulturschaffende sind dabei.

Zu guter Letzt: im Rahmen des Projektseminars „Wir sind Unesco-Projektschule“ veranstaltet die 11. Jahrgangsstufe des THG Nördlingen eine Auftaktveranstaltung für eine anschließende zweiwöchige Ausstellung in der Stadtbibliothek, die Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft in den Fokus rückt. Am Mittwoch, 16. Oktober, ist um 19 Uhr die Präsentation mit einem Vortrag von Sofia Fischer, der Migrationsbeauftragten des Landkreises. Die Ausstellung mit dem Titel „Vielfalt im Fokus. Ein Blick über den Tellerrand“ ist noch bis Ende Oktober während der Öffnungszeiten in der Stadtbibliothek zu sehen. Alle Termine sind in einem Flyer zusammengefasst, der überall in Nördlingen ausliegt oder unter www.diakonie-donauries.de zu bekommen ist. (AZ)