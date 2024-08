Polizei fasst jugendliche Randalierer in Oettingen

Bereits zwei Tage nach dem Vorfall hat die Polizei Nördlingen die Täter ermitteln können, die ein Auto in Oettingen schwer demoliert hatten. Es handelte sich um mehrere Jugendliche im Alter zwischen 13 und 14 Jahren, die an dem Auto die Heckscheibe eingeschlagen, die Rücklichter eingetreten und sämtliche Scheibenwischer und beide Außenspiegel abgerissen hatten, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstanden ist. (AZ)

