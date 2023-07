Kaisheim/Augsburg

Verliebt in einen Häftling: Verbotener Sex und Handyschmuggel statt Happy End

Vor Gericht in Augsburg (vorne von links) der Stiefvater des ehemaligen Häftlings, die Dolmetscherin, die Mutter, der 34-jährige Ex-Insasse und die ehemalige JVA-Bedienstete.

Plus Diese Geschichte aus der JVA Kaisheim könnte aus Hollywood sein: Eine Mitarbeiterin wird aus Liebe zu einem Häftling zur Straftäterin. So kamen sie sich nahe.

Von Lara Schmidler

Sie dachte, sie hätte den Mann für's Leben gefunden, träumte zusammen mit ihm von einer Hochzeit und gemeinsamen Kindern, sah sich Verlobungsringe an und dachte über Kindernamen nach - bis im November 2022 die Handschellen klickten. Denn die damalige Bedienstete der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim hatte sich nicht nur mit einem Häftling eingelassen, was für JVA-Mitarbeiter streng verboten ist, sondern auch Handys für ihn ins Gefängnis geschmuggelt. Vor Gericht in Augsburg sehen sich die beiden zum ersten Mal wieder.

"Wir haben uns von Anfang an gut verstanden", erzählt der damalige Insasse der JVA vor dem Amtsgericht. Der heute 34-jährige gebürtige Brasilianer spricht von einer schweren Zeit, die er gehabt habe, geradezu "depressiv" sei er gewesen. Die 30-Jährige habe ihm aus diesem Loch herausgeholfen, wofür er ihr ewig dankbar sein werde, versichert er.

