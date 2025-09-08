Ein gelungener Start der neuen Nördlinger Kantorin Clara Ernst

Die neue Kantorin an St. Georg, Clara Ernst, hat zu ihrem Einführungsgottesdienst am Sonntag gleich ein anspruchsvolles musikalisches Programm präsentiert. Die Einführungshandlung nahmen Dekan Frank Wagner und Kirchenmusikdirektor Christoph Emanuel Seitz vor. Dabei stellten sie zunächst der Gemeinde die neue Kantorin vor, die aus dem Landkreis stammt und in Bayreuth unter anderem Kirchenmusik studiert hat (wir berichteten). Als Kantorin und Dekanatskantorin ist Ernst verantwortlich für die musikalische Gestaltung der Gottesdienste und den Gemeindegesang, für die Förderung musikalischer Gaben und für die künstlerische Qualität der Kirchenmusik.

