Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

„Kantorin Clara Ernst begeistert mit eindrucksvollem Einführungsgottesdienst“

Nördlingen

Ein gelungener Start der neuen Nördlinger Kantorin Clara Ernst

Die Kirchenmusikerin zeigte in ihrem Einführungsgottesdienst ihr Können an der Orgel und mit dem Chor. Im Advent will sie ihr erstes Oratorium aufführen.
Von Matthias Link
    • |
    • |
    • |
    Clara Ernst wurde als neue Kantorin sinnfällig in die Gemeinde und das Dekanat aufgenommen. Dekan Wagner, Kirchenmusikdirektor Seitz und Mitglieder verschiedener kirchlicher Gruppen sprachen Clara Ernst biblische Segensworte zu und legten ihr im Kreis die Hand auf.
    Clara Ernst wurde als neue Kantorin sinnfällig in die Gemeinde und das Dekanat aufgenommen. Dekan Wagner, Kirchenmusikdirektor Seitz und Mitglieder verschiedener kirchlicher Gruppen sprachen Clara Ernst biblische Segensworte zu und legten ihr im Kreis die Hand auf. Foto: Matthias Link

    Die neue Kantorin an St. Georg, Clara Ernst, hat zu ihrem Einführungsgottesdienst am Sonntag gleich ein anspruchsvolles musikalisches Programm präsentiert. Die Einführungshandlung nahmen Dekan Frank Wagner und Kirchenmusikdirektor Christoph Emanuel Seitz vor. Dabei stellten sie zunächst der Gemeinde die neue Kantorin vor, die aus dem Landkreis stammt und in Bayreuth unter anderem Kirchenmusik studiert hat (wir berichteten). Als Kantorin und Dekanatskantorin ist Ernst verantwortlich für die musikalische Gestaltung der Gottesdienste und den Gemeindegesang, für die Förderung musikalischer Gaben und für die künstlerische Qualität der Kirchenmusik.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden