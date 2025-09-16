Wie Karikaturen im Stiftungskrankenhaus den Tod thematisieren

Mit den Worten:„Sie hat mir der Himmel geschickt“ ist eine Ausstellung von Karikaturensammlungen im Foyer des Stiftungskrankenhauses Nördlingen überschrieben. Die dazugehörige Titelkarikatur von Barbara Henninger ist symptomatisch für die über 40 Karikaturen: Ein schwarz gekleideter Sensenmann hilft einer älteren Frau beim Grasmähen und sie ruft dankbar: „Sie hat mir der Himmel geschickt.“ Auf humorvoll-nachdenkliche Weise, mitunter ironisch oder auch provokant, aber immer mit einem Augenzwinkern, wird Sterben, Tod und Leben in den Karikaturen thematisiert und damit aus der Tabuzone geholt.

