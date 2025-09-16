Icon Menü
Karikaturen-Ausstellung im Stiftungskrankenhaus Nördlingen thematisiert Sterben humorvoll

Nördlingen

Wie Karikaturen im Stiftungskrankenhaus den Tod thematisieren

Eine Ausstellung mit Karikaturen soll im Krankenhaus in Nördlingen das Thema Sterben aus der Tabuzone holen. Was die Karikaturen zeigen.
Von Peter Tippl
    Bitte mit Humor nehmen, wirken lassen und nachdenken, wünscht sich Dr. Dr. Lothar Gollmer beim Rundgang durch die Ausstellung im Foyer des Stiftungskrankenhauses Nördlingen.
    Bitte mit Humor nehmen, wirken lassen und nachdenken, wünscht sich Dr. Dr. Lothar Gollmer beim Rundgang durch die Ausstellung im Foyer des Stiftungskrankenhauses Nördlingen. Foto: Peter Tippl

    Mit den Worten:„Sie hat mir der Himmel geschickt“ ist eine Ausstellung von Karikaturensammlungen im Foyer des Stiftungskrankenhauses Nördlingen überschrieben. Die dazugehörige Titelkarikatur von Barbara Henninger ist symptomatisch für die über 40 Karikaturen: Ein schwarz gekleideter Sensenmann hilft einer älteren Frau beim Grasmähen und sie ruft dankbar: „Sie hat mir der Himmel geschickt.“ Auf humorvoll-nachdenkliche Weise, mitunter ironisch oder auch provokant, aber immer mit einem Augenzwinkern, wird Sterben, Tod und Leben in den Karikaturen thematisiert und damit aus der Tabuzone geholt.

