So schön sind alte Spielzeug-Kaufläden: Neue Ausstellung im Museum Kulturland Ries

Eines kann man der neuen Sonderausstellung des Museums Kulturland Ries in Maihingen schon im Voraus versprechen: Über mangelndes Interesse wird sie sich bestimmt nicht beklagen müssen. Selten hat man bei Grußworten der geladenen Eröffnungsgäste so viele leuchtende Augen gesehen wie in diesem Fall. Sowohl der stellvertretende Bezirkstagspräsident Peter Schiele, als auch Landrat Stefan Rößle gaben sich als frühere Kaufladenbesitzer zu erkennen, die ihre damaligen Schätze an die Kinder und Enkel weitergegeben haben. Genau diese Schätze sind es, die den Großteil der Maihinger Schau ausmachen.

Die Ausstellung „Übern Ladentisch – Kaufläden und regionale Geschäftswelten im Wandel“ präsentiert Spielzeug-Kaufläden, originale Ladenausstattungen aus dem Ries und Fotografien von Läden, Warenhäusern und Geschäftsleuten aus Vergangenheit und Gegenwart. Kaufläden zum Spielen spiegeln seit ihrem Aufkommen im 19. Jahrhundert die Welt der Erwachsenen – oft geschönt – im Kleinen wider. Mit dem Ein- und Verkaufserlebnis war das Einüben von Fähigkeiten und Rollenbildern verknüpft. Für Mädchen wie Jungen galten Kaufläden als anregende Lehrmittel, um sich Warenkenntnisse, Maße und Gewichte, aber auch nützliche Praktiken wie Handeln, Bezahlen und Haushalten anzueignen.

Spielzeug und echte Ladeneinrichtungen: Neue Schau in Maihingen

Weitere Themen wie Warensortimente und Werbung, Kolonialismus oder Spielzeug-Kaufläden als Geschenke zu Weihnachten werden in der Ausstellung angesprochen. Sie zeigt historische und gegenwärtige Spielzeug-Kaufläden, Exponate aus der Museumssammlung, Leihobjekte und Sammlerstücke. Die Schau stellt diesen Spielzeugen Teile originaler Ladenausstattungen aus dem Ries gegenüber. Damit vereint sie die Welt in Klein mit der Geschäftswelt der Erwachsenen.

Dabei wird die Geschichte der einstigen Mehl- und Spezereihandlung von Georg und Katharina Nagel und der späteren Limonadenfabrikation von Hans Nagel in der Nördlinger Herrengasse erzählt. Das Museum zeigt Teile des Laden- und Produktionsinventars, die es erst kürzlich in seine Sammlung übernommen hat. In der Ausstellung berichten die Töchter des Limonadenherstellers von den Abläufen im elterlichen Betrieb. Exponate und Fotografien wecken Kindheitserinnerungen und erzählen Geschichten. Auch das Spielen selbst kommt im Kaufladen und bei der Rätseltour in der Museums-App für Klein und Groß nicht zu kurz.

Ergänzend zur Präsentation im Ausstellungsgebäude Klosterökonomie geben ausgewählte Fotografien von Läden, Warenhäusern und Geschäftsleuten im Ausstellungsgebäude Brauhaus Einblicke in die Geschäftswelten des Rieses der vergangenen 130 Jahre. Vom Mini-Stoffladen über die Apotheke bis zum in einer passenden Holzkiste verpackten Edel-Laden ist alles zu sehen, was Kinderherzen von damals und heute immer noch höher schlagen lässt. Selbst der stellvertretende Museumsleiter Martin Beer ließ es sich nicht nehmen, seinen persönlichen „Kaufmannsladen“ aus DDR-Zeiten, der sich doch von den Markenwaren der damalige BRD deutlich unterschied, zur Verfügung zu stellen. Und auch die Töchter der ehemaligen Spezereihandlung und späteren Limonadenfabrikation Hans Nagel waren zur Eröffnung gekommen und bereit, sich für ein Nostalgie-Foto in ihren alten Original-Laden zu stellen. Zahlreiche Aktionen und Führungen begleiten die Ausstellung. Weitere Informationen, auch zu den Öffnungszeiten, gibt es auch unter www.mklr.bezirk-schwaben.de.