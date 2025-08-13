Bus statt Auto: So sollen künftig Besucher zum Ipf in Bopfingen kommen

Der „Keltenbus“ muss zumindest in diesem Jahr im Depot bleiben und erst im kommenden Jahr starten. Eigentlich sollte er bereits heuer zwischen Pfingsten und Allerheiligen an 21 Wochenenenden, an Fronleichnam und am Tag der Deutschen Einheit dem wilden Parken an der Freilichtanlage am Ipf bei Bopfingen ein Ende bereiten. Nachdem im Oktober auch das Freilichtmuseum öffnen sollte, befürchtete die Verwaltung des Ostalbkreises, dass sich die Situation sogar noch weiter verschärfen könnte. Aber auch aus der geplanten Bewirtschaftung wird in diesem Jahr nichts mehr.
Bopfingen
