Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Keltenbus in Bopfingen: Nachhaltige Anreise zum Ipf ab 2026 geplant!

Bopfingen

Bus statt Auto: So sollen künftig Besucher zum Ipf in Bopfingen kommen

Eigentlich hätte er dieses Jahr schon starten sollen, doch der Keltenbus in Bopfingen wird erst nächstes Jahr fahren. Warum und wie das Konzept aussieht.
Von Viktor Turad
    • |
    • |
    • |
    Einen Parkplatz will der Ostalbkreis am Ipf nicht bauen – daher soll ein Bus die Besucherströme lenken.
    Einen Parkplatz will der Ostalbkreis am Ipf nicht bauen – daher soll ein Bus die Besucherströme lenken. Foto: Stefan Puchner, dpa (Archivbild)

    Der „Keltenbus“ muss zumindest in diesem Jahr im Depot bleiben und erst im kommenden Jahr starten. Eigentlich sollte er bereits heuer zwischen Pfingsten und Allerheiligen an 21 Wochenenenden, an Fronleichnam und am Tag der Deutschen Einheit dem wilden Parken an der Freilichtanlage am Ipf bei Bopfingen ein Ende bereiten. Nachdem im Oktober auch das Freilichtmuseum öffnen sollte, befürchtete die Verwaltung des Ostalbkreises, dass sich die Situation sogar noch weiter verschärfen könnte. Aber auch aus der geplanten Bewirtschaftung wird in diesem Jahr nichts mehr.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden