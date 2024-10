Minderoffingens Trainer zum Derby: „Da zählt eigentlich nur ein Sieg“

Heimspiel, Derby gegen den Nachbarn und Kirchweih – für die SpVgg Minderoffingen kann es unter diesen Voraussetzungen nur einen Sieg gegen den FSV Marktoffingen geben. Am Sonntag treffen die beiden Mannschaften um 15 Uhr am Minderoffinger Sportplatz in der Kreisklasse Nord aufeinander. Für den Absteiger aus Marktoffingen ein wichtiges Spiel, um weiterhin oben mitspielen zu können. Die Statistik zeigt jedoch, dass sich die Marktoffinger Elf vor allem gegen Mannschaften im unteren Tabellenfeld schwertut.

