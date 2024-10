Megesheim verdirbt Laub die Kirchweih-Party

Am 11. Spieltag der Kreisklasse Nord 1 konnte der Sportclub D.L.P. seinen Lauf fortsetzen und schickte die SG Niederhofen-Hausen mit 7:0 nach Hause. Damit rückte das Team bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Mauren heran, der in Deiningen 1:1 spielte. In den hinteren Regionen konnten Ederheim, Minderoffingen und Harburg teils überraschende Auswärtssiege landen und sich vom Tabellenende absetzen. Schlusslicht bleibt Bissingen mit nur vier Punkten Schlusslicht, Mönchsdeggingen rutschte auf den vorletzten Platz ab.

Sportclub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christoph Kolitsch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deiningen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis