Welche Heizung für Nördlingen? Holger Biller über die aktuelle Wärmeplanung

Herr Biller, Sie sind jetzt seit einem Jahr als Klimaschutzmanager bei der Stadt Nördlingen in einer neu geschaffenen Position angestellt. Wo fängt man denn da an?

HOLGER BILLER: Bei den Grundlagen (lacht). Wenn man als Klimaschutzmanager ein Klimaschutzkonzept erstellt, muss man erstmal eine Klimabilanz erstellen und schauen, wo man steht. Und dafür sind Energieverbrauchsdaten notwendig. Mit einer bestimmten Methode bilanziert man die Daten und berechnet daraus die Treibhausgasemissionen. Aber mit den Daten ist es eine komplexe Sache, die sind natürlich nicht alle so einfach in einer Excel-Liste verfügbar. Wir mussten einige Verbräuche ermitteln oder berechnen. Manche Daten waren ganz gut vorgelegen, also Gas und Strom zum Beispiel. Dazu sind auch die Kosten entscheidend, die brauchen wir später, wenn es darum geht, Maßnahmen zu entwickeln.

