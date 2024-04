Nördlingen

18:00 Uhr

In vier Jahren ohne Gas? Das sagt der Klimaschutzmanager der Stadt

Das Rathaus in Nördlingen soll in vier Jahren ohne Gas beheizt werden, geht es nach dem bayerischen Klimaschutzgesetz.

Plus Im Nördlinger Stadtrat macht Holger Biller deutlich, wie dringend Klimaschutz ist. Er will jetzt schnell handeln. Mancher Stadtrat ist skeptisch ob der hochgesteckten Ziele.

Von Martina Bachmann

Ein ehrgeiziges Ziel hat der Freistaat Bayern ausgegeben: Bis 2028 sollen Verwaltungen von Städten, Gemeinden und Landkreisen klimaneutral sein. In der Praxis bedeutet das, dass beispielsweise das historische Rathaus in Nördlingen in vier Jahren eigentlich nicht mehr mit Gas beheizt werden darf. Nur eine knifflige Aufgabe, die es zu lösen gilt und für die die Stadt jetzt einen Experten hat: Klimaschutzmanager Holger Biller. Er konfrontierte die Mitglieder des Stadtrates mit zahlreichen unangenehmen Fakten.

In der Sitzung im Klösterle erläuterte Biller zunächst einmal, wie schlecht es eigentlich um die Erde stehe: Würden alle Länder so wirtschaften wie Deutschland, dann bräuchte es dafür drei Erden samt aller Rohstoffe. Der Klimaschutzmanager stellte fest: "Wir leben unsere Verhältnisse." Auf eine Nachfrage von Dr. Susanne Gabler (SPD) sagte Biller, die Zahl der Insekten sei bereits jetzt schon weltweit um 76 Prozent zurückgegangen, in Europa habe man 68 Prozent der Wirbeltiere eingebüßt. Doch neben den Auswirkungen auf die biologische Vielfalt seien auch Hitze oder Extremwetter eine Folge des Klimawandels. Gerade die Bewohnerinnen und Bewohner der südlichen Hemisphäre seien besonders betroffen, weshalb sie ihre Heimat verließen, so Biller: "Diese Menschen werden sich nicht aufhalten lassen."

