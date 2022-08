Autofreie Altstadt: Wozu sind die Nördlinger bereit?

Am Samstag ist die Nördlinger Altstadt für den großen Flohmarkt gesperrt. Das könnte doch öfters funktionieren, meint RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann.

Man kann sich trefflich über die Baustellen in der Nördlinger Altstadt ärgern. Insbesondere über die Sperrung der Drehergasse, des Brettermarktes oder jetzt der Kreuzung an der Deininger Straße. Bekanntlich ist der Stadtring innerhalb der Stadtmauer eine Einbahnstraße – und in diesen Tagen muss man sich sehr genau überlegen, durch welches Tor man in die Stadt fährt, um zum Ziel zu kommen. Auch für die Anwohner ist die Baustellenzeit keine leichte: Staub, Dreck und Lärm sind an der Tagesordnung. Und doch liegt in den Sperrungen eine Chance.

An diesem Samstag findet in Nördlingen der Altstadtflohmarkt statt. Überall wird alles Mögliche und auch manches Unmögliche angeboten. Die Straßen waren bei den vergangenen Flohmärkten voller Menschen und Stände, es war ein wunderbares buntes Treiben. Und ein autofreies: Die Einfahrtsstraßen in die Altstadt sind gesperrt. Dennoch trifft man auf dieser Veranstaltung nicht nur Bewohner, deren Heim innerhalb der Stadtmauer steht. Viele kommen aus dem Umkreis in den Krater, um über den Altstadtflohmarkt zu bummeln.

Ohne Lärm und Abgase durch Nördlingen schlendern

Was die Baustellen und der Altstadtflohmarkt gemein haben? Beides führt dazu, dass Besucherinnen und Besucher Nördlingens das Auto vor den Stadttoren parken. Um dann vielleicht sogar verwundert festzustellen: Es geht auch ohne. Man kann in die Stadt laufen, durch Straßen schlendern, ohne auf Lastwagen oder Autos Rücksicht nehmen zu müssen – ohne Lärm und Abgase.

Sicher ist eine lebendige Altstadt nicht denkbar, wenn sie jeden Tag für den Verkehr gesperrt werden würde. Und sicher muss es immer Ausnahmen geben, Stichwort Apotheken und Anwohner. Doch immer mal wieder ein autofreier Samstag mit besonderen Attraktionen, vielleicht unter Federführung des Stadtmarketingvereins? Wären die Nördlingerinnen und Nördlinger dazu bereit?

