TSV Harburg gelingt Befreiungsschlag im Kellerduell

Klare Erfolge konnten Spitzenreiter SV Mauren (3:1 gegen Flotzheim/Fünfstetten) und der Sportclub D.L.P. als Tabellenzweiter (4:1 in Megesheim) am 12. Spieltag der Kreisklasse Nord 1 verzeichnen. Während die beiden Teams nur ein Zähler trennt, hat sich das Duo ein Sechs-Punkte-Polster gegenüber dem dichten Verfolgerfeld aufgebaut. Am anderen Ende der Tabelle konnten sich Ederheim, Harburg und Niederhofen-Hausen mit Siegen etwas freischwimmen.

