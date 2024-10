Die zweite Saisonhälfte beginnt für die Turner des KTV Ries mit einer Herausforderung, denn am fünften Wettkampftag der Saison 2024 geht es nach Kirchheim unter Teck. An diese Halle gibt es nicht nur gute Erinnerungen, denn die Kirchheimer sind gerade in den eigenen vier Wänden meist nur schwer zu schlagen.

