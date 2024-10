Die Ladystrings vereinigen vier Solistinnen zu einem Ganzen

Vier bezaubernde Damen, vier Streichinstrumente, viermal virtuose Streicherkunst und ein Gedicht von Joseph von Eichendorff bilden die Grundlage für ein außergewöhnliches Konzert von „Ladystrings“ im Kulturstadl in Reimlingen. Charlotte Balle (1. Violine), Lisa Barry (2. Violine), Dorothea Galler (Viola) und Maria Friedrich (Violoncello) greifen tief in die Kiste romantischer Stücke, um zentrale Begriffe wie Sehnsucht, Gegenwart und Zukunft aus dem Gedicht „Schöne Fremde“ von Eichendorff musikalisch in Szene zu setzen.

