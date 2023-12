Landkreis Donau-Ries

vor 33 Min.

Alle kommen zum Prozess, nur die Angeklagte nicht: So reagieren Gerichte

Immer wieder erscheinen Angeklagte nicht vor Gericht - so auch am Dienstag in Nördlingen. Das kann unterschiedliche Folgen haben.

Plus Stell' Dir vor, Du bist angeklagt und gehst nicht zur Verhandlung: So geschehen am Dienstag in Nördlingen. Doch wie oft kommt das vor und was sind die Konsequenzen?

Von Tom Trilges

Die Nördlinger Amtsrichterin Eva Dauer hat heute um 11.30 Uhr einen Termin. Die Gerichtsschreiberin auch. Der Staatsanwalt ebenfalls. Und der Reporter kämpft mit der Parkplatzsuche in Nördlingen, stellt seinen Wagen um 11.28 Uhr hektisch ohne die vorgeschriebene Parkscheibe im Halteverbot ab und spurtet dann zum Prozess. Auch eine Zeugin hat sich den Vormittag freigehalten, um im Amtsgericht zu erscheinen. 11.30 Uhr, Sitzungssaal E – alle sind da, es könnte losgehen. Nur eine fehlt, die ebenfalls einen wichtigen Termin hat an diesem Vormittag: die Angeklagte. Und nun?

Angeklagte erscheint nicht vor Gericht: Arbeitsunfähigkeit reicht nicht aus

Der Staatsanwalt sagt gleich: "Die wird nicht kommen, ziemlich sicher." Denn was Zeugin und Reporter nicht wissen, Richterin und Staatsanwalt aber sehr wohl: Die Verhandlung in Sitzungssaal E, die an diesem Dienstag nicht mehr stattfinden würde, hat eine Vorgeschichte. Bereits vergangene Woche Montag, am 11. Dezember, hatte die Angeklagte, die sich auf einer Juristen-Skala für eine Lappalie verantworten muss, ein Attest über eine Arbeitsunfähigkeit eingereicht. Nur, das sie vor Gericht ja nicht arbeiten, sondern sich für ihre mutmaßlichen Vergehen verantworten sollte.

