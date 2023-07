Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

"Dann kann ich sehr schnell streng werden": So tickt die neue Amtsrichterin

Plus Die 33-Jährige Eva Dauer ist neue Richterin im Donau-Ries-Kreis. Wann sie streng wird, welchen ersten Eindruck sie hinterlassen hat - und wohin sie im Sommer reist.

Von Nicolas Friese

Eva Dauer hat schon immer ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit: "Früher habe ich mich sehr viel mit Fairness beschäftigt", sagt sie. Mittlerweile ist sie Richterin am Amtsgericht in Nördlingen und befasst sich dort mit Strafsachen und Ordnungswidrigkeiten. Dass sie zur Justiz gehen wird, war nicht immer klar: "Ich habe im Studium auch bei Anwaltskanzleien gearbeitet, habe jedoch dann gemerkt, dass mir die Arbeit als Richterin oder Staatsanwältin am besten gefällt." Sie sagt, die Arbeit in Nördlingen sei anders als an ihrer vorherigen Station.

Emilia Berkovic wechselt ins Justizministerium nach München

Der Direktor des Amtsgerichts in Nördlingen ist zufrieden. Dieter Hubel sagt, der erste Eindruck von der neuen Kollegin sei sehr gut. Eva Dauer rückt für die Richterin Emilia Berkovic nach, die nach etwa einem Jahr im Ries zum Justizministerium nach München wechselt. Das sei mehr oder weniger so geplant gewesen, sagt Dauer: "Die Frau Berkovic hat schon vor einiger Zeit beim Justizministerium angefragt und den Wunsch geäußert, dort eine Stelle zu bekommen." Als sich im Frühsommer dieses Jahres die Möglichkeit für einen Wechsel ergab, wechselte Berkovic nach München. Dort ist sie unter anderem für die Ausbildung und die Prüfungen von Jurastudierenden zuständig.

