Alte Öfen müssen raus

Ist die Feinstaubbelastung zu hoch, müssen Ofenbesitzer heuer ihre Feuerstätten austauschen. Andernfalls können Bußgelder in empfindlicher Höhe sein - bis zu 50.000 Euro. Worum es geht.

Behagliche Wärme, prasselndes Feuer, kuschelige Wärme und Gemütlichkeit. Wer einen Holzofen zu Hause hat, will ihn meist nicht mehr missen. Doch wie beim Auto auch, gelten für derartige Feuerstätten mittlerweile strenge Schadstoff-Grenzwerte. Für die Besitzer alter Modelle bleibt oft nur der Austausch - und das hat noch nicht einmal was mit dem umstrittenen Heizungsgesetz zu tun. Das dafür relevante Gesetz wurde schon 2009 verabschiedet, die erste Stufe war 2014 abgeschlossen, heuer nun tritt die vierte in Kraft. Sie betrifft „Kleinfeuerungsanlagen“, die nach 1995 und vor 2010 in Betrieb genommen wurden.

Grundlage ist das Bundesimmisionsschutzgesetz (BImSchV). „Mit der Verordnung wird ein wesentlicher Beitrag zur Reduzierung der Feinstaubemissionen aus Kleinfeuerungsanlagen geleistet“, so das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz (damals BMUV). Zuständiger Minister war im Jahr 2009 Norbert Röttgen von der CDU.

Betroffen sind vor allem die sogenannten Schwedenöfen

Von der Verordnung ausgenommen sind Grundöfen, „handwerklich ortsfest errichtete Kachelöfen“ mit Zügen, offene Kamine, Herde und Backöfen bis zu 15 kW und Einzelfeuerungsanlagen, die vor 1950 gebaut wurden und nur der Wärmeversorgung dienen.

Betroffen sind vor allem die sogenannten Schwedenöfen und Kachelöfen mit Einsatz. Diese sind laut Bittner die in der Region am häufigsten vorkommenden Öfen. Der Oettinger Reinhold Bittner ist Obermeister der Kachelofen- und Luftheizungsbauer der Innung Nordschwaben.

Wer seinen Ofen zwischen 1995 und 2010 in Betrieb genommen hat, sollte prüfen, ob er noch den neuen Richtwerten entspricht. Foto: Gitte Händel

Diese Öfen dürfen künftig folgende Werte nicht mehr überschreiten: 1,25 Gramm Kohlenmonoxid und 0,04 Gramm Feinstaub je Kubikmeter Abgas. Außerdem ist ein minimaler Wirkungsgrad von 73 Prozent gefordert.

Ob der eigene Ofen den Anforderungen entspricht, beziehungsweise ob ein Austausch erforderlich ist, ist dem Prüfbericht der Feuerstättenschau des Schornsteinfegers zu entnehmen. Der mehrseitige Bericht enthält alle relevanten Informationen, so Christian Fichtl, stellvertretender Obermeister der Kaminkehrer-Innung Schwaben: Ist ein Austausch notwendig oder ist etwa eine Nachrüstung mit Staubfiltern möglich? Und vor allem: Bis wann hat eine Anpassung zu erfolgen?

Daneben kann auch der Blick auf das Typenschild helfen. Dieses befindet sich entweder an der Rückseite des Ofens oder in der Tür, so Bittner. Eine Prüfung kann man dann selbst über die Datenbank des Industrieverbands Haus-, Heiz und Küchentechnik vornehmen (www.cert.hki-online.de). Wer sich nicht sicher ist, sollte Kontakt mit dem zuständigen Schornsteinfeger beziehungsweise einem Ofenbauer aufnehmen.

Die Kosten für einen Austausch betragen 4000 bis 5000 Euro

Entsprechen Schwedenöfen nicht mehr den Anforderungen, ist im Allgemeinen eine Neubeschaffung nötig. Bei Kachelöfen mit Einsatz ist auch ein Austausch des Einsatzes möglich. Die Kosten für einen solchen Austausch setzt Reinhold Bittner bei etwa 4000 bis 5000 Euro an. Er empfiehlt, sich frühzeitig darum zu kümmern. „Man geht nicht einfach ins Lager und holt alles Nötige heraus“, so Bittner. Außerdem gebe es natürlich auch Engpässe beim Personal, es können nicht beliebig viele Öfen in kurzer Zeit umgebaut werden. Ein Austausch verursache aber nicht nur Kosten, er ermögliche auch eine technische Verbesserung der Energieversorgung im Haus, erläutert Bittner. „Manche könnten eventuell ganz auf eine klassische Heizung verzichten“, so Bittner.

Christian Fichtl von der Kaminkehrerinnung warnt vor einem Kauf gebrauchter Öfen. Es kann sein, dass sie keine Zulassung mehr haben. Dann ist eine Aufstellung grundsätzlich nicht zulässig.

Nicht nur Autos, auch Öfen können Feinstaub verursachen. Alten Modellen, die vor 1995 gebaut wurden, geht es deshalb an den Kragen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa-tmn, Symbolbild

Die Bescheinigung der Feuerstättenschau liegt beim Eigentümer der Immobilie. Er ist für die Anpassung verantwortlich. Ist sie erfolgt, benachrichtigt er den zuständigen Schornsteinfeger. Dann erfolgt eine neue baurechtliche Abnahme. Geht keine entsprechende Meldung ein, wird der Kaminkehrer beim Eigentümer nachfragen. Die Anpassung sollte spätestens sechs Monate nach dem vorgeschriebenen Termin erfolgt sein, so Christian Fichtl von der Schornsteinfegerinnung. Eine Meldung des Versäumnisses an das zuständige Landratsamt erfolgt nach einer weiteren Schonfrist von zwei Wochen. Bußgelder sind bis zu 50.000 Euro angedroht. Ob bei der ersten Stufe der Verordnung, die 2014 endete, welche verhängt wurden, wissen weder Christian Fichtl noch Reinhold Bittner. Aber vielleicht muss man es ja auch nicht darauf ankommen lassen.