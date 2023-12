Bauarbeiten auf Bahnstrecke Augsburg-Donauwörth dauern noch länger

Wegen Gleisarbeiten in Meitingen müssen Fahrgäste bis Januar mit Einschränkungen rechnen. Es werden Ersatzbusse fahren.

Zwei Baumaßnahmen der Deutschen Bahn auf der Strecke zwischen Donauwörth und Augsburg verzögern sich. Wie GoAhead mitteilt, werden die Gleisarbeiten in Meitingen bis voraussichtlich 19. Januar verlängert. Am späten Abend müssen deswegen zwei Fahrten im Schienenersatzverkehr (SEV) mit Omnibussen durchgeführt werden. Im Unterschied zu den vergangenen Wochen soll die Strecke an Abenden und an Wochenenden jedoch nicht komplett gesperrt werden.

Neben den Gleisarbeiten in Meitingen wurden auch die Bahnsteigarbeiten in Westendorf verlängert. Bis zum 18. Dezember ist dort nur der Bahnsteig für Züge in Richtung Donauwörth anfahrbar. Bei Verbindungen in Richtung Augsburg entfällt der Stopp in Westendorf. Hierfür bietet GoAhead einen Shuttlebus an, der von Nordendorf über Westendorf nach Meitingen fahren soll. (AZ)