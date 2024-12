Christoph Schmid auf Platz sieben der Landesliste gewählt

Die Bayern-SPD hat am Samstag ihre Liste für die anstehende Bundestagswahl verabschiedet. Mit der Landesvertreterversammlung in Bamberg startet die Partei offiziell in den Bundestagswahlkampf, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Delegierten wählten mit Carsten Träger aus Mittelfranken den Co-Vorsitzenden der Landesgruppe im Bundestag offiziell zu ihrem Spitzenkandidaten. Träger war zuvor bereits vom Landesvorstand der Bayern-SPD als Spitzenkandidat vorgeschlagen worden. Der Alerheimer Christoph Schmid (Bundeswahlkreis 253 Donau-Ries) wurde auf Platz sieben der Liste gewählt und erreichte damit ein besseres Ergebnis als vor der vergangenen Bundestagswahl. Damals hatte Schmid Platz neun inne.

Bereits bei der Bezirksversammlung der Schwaben-SPD vor einigen Wochen war Schmid auf den ersten Männerplatz gewählt worden und hatte sich bereits optimistisch gezeigt, auf den vorderen Listenplätzen zu landen, um Nordschwaben auch in der nächsten Wahlperiode in Berlin vertreten zu können.

Schmid sagt zu seiner Wahl: „Ich kann damit zufrieden sein. Ich sehe es durchaus als Ansporn, aber auch als Würdigung meiner Arbeit, die auch über den eigenen Wahlkreis hinaus von der Partei honoriert wurde.“ Natürlich müssten bei solchen Listenaufstellungen immer gewisse Dinge berücksichtigt werden, da gehöre auch ein bisschen Glück dazu. Denn man wisse nie, was bei solchen Aufstellungen passiere. (AZ)