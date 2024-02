Landkreis Donau-Ries

vor 17 Min.

Intuitives Essen, 80-20-Regel: Was hilft wirklich, um langfristig abzunehmen?

Plus Sich gesünder zu ernähren, ist ein gern gewählter Vorsatz während der Fastenzeit. Doch mit welcher Methode schmelzen die Pfunde? Was hilft dauerhaft?

Von Verena Wengert Artikel anhören Shape

Den Beginn der Fastenzeit am Mittwoch nehmen viele Menschen zum Anlass, um ein paar Kilos abzunehmen oder sich wieder gesünder zu ernähren. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe an Trends, um dem Vorhaben näherzukommen: Sie heißen Keto, Intervallfasten, intuitives Essen, 80-20-Regel oder Low Carb. Doch für wen eignet sich welche Form? Was ist Erfolg versprechend und was nur mit ärztlicher Begleitung zu empfehlen? Cornelia Zink von der AOK-Donau-Ries hilft im Ernährungsdschungel weiter und hat noch einen Rat, wie Kilos wortwörtlich im Schlaf schmelzen.

Jeder Trend sei eine Art eigene Wissenschaft, erklärt die Ernährungsberaterin der AOK. Einige der genannten Formen hätten Ähnlichkeiten zueinander und basierten darauf, die Kohlenhydrate zu reduzieren, was unter den Begriff „Low Carb“ falle. Eine extreme Variante davon ist die Keto-Diät. „Kein Brot, keine Nudeln, keine Kartoffeln, kein Obst“, sagt Zink, Kohlenhydrate sind tabu. Dafür nehme man sehr viel Fett zu sich, zudem Eiweiß. Das wiederum bewirkt im Körper, dass der ketogene Stoffwechsel angeregt wird. „Diese Diät kommt aus der Behandlung von Epilepsie. Sie muss immer mit Nährstoffergänzung begleitet werden. Außerdem ist diese Diät nicht ausgewogen.“ Zink rät dazu, die Parameter im Blut von einem Arzt überprüfen zu lassen, um keinen Vitaminmangel zu erleiden, und hält die Keto-Diät im Alltag für extrem schwer umsetzbar.

