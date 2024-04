Spenden statt Geschenke: 50.000 Euro zu Landrat Rößles 60. Geburtstag

Im Landratsamt werden die Schecks an verschiedene Organisationen überreicht. Vier neue Schulen können mit dem Geld errichtet werden.

Spenden statt Geschenke lautete das Motto rund um den 60. Geburtstag von Landrat Stefan Rößle Mitte März. Seinen Ehrentag nutzte der Landkreischef, um für sein Herzensprojekt „1000 Schulen für unsere Welt“ Geld zu sammeln, um in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen weitere Einrichtungen in Afrika zu bauen. Bei einem Pressegespräch im Landratsamt sprach Rößle von einer „überwältigenden Resonanz“. Insgesamt seien 50.000 Euro zusammengekommen. Eine Summe, die er nie erwartet hätte.

Dank dieser Spenden könnten nun vier neue Schulen errichtet werden, sagte der Landrat und verwies auf den Bau einer Grundschule in Liberia, die zusammen mit der Organisation „Street Child e.V.“ in der Gemeinde Tarqoui realisiert werde. Der Spatenstich dafür sei bereits erfolgt und das Fundament gelegt.

30 Bilder Landrat Stefan Rößle wird 60: Hier gibt es die Bilder seiner Feier Foto: Josef Heckl

Neben diesem Projekt ermöglichten die Spenden auch den Wiederaufbau einer durch einen Wirbelsturm zerstörten Schule in Madagaskar sowie einer in Ruanda. Bei beiden habe die Organisation „Menschenfreude e.V.“ mit Sitz in Alfter bei Bonn die Federführung, erklärte Rößle. Hinzu komme eine Grundschule im Norden von Togo, die in Zusammenarbeit mit dem Verein „Hilfe für Togo“ aus Waldstetten bei Schwäbisch Gmünd entstehe. „All diese Projekte wirken weit über den Augenblick hinaus und ermöglichen vielen jungen Menschen das Lernen“, so Rößle.

Die aus den Spenden zu realisierenden Vorhaben markierten nicht nur für ihn ein besonderes Ereignis, sondern sie seien zugleich Meilensteine der bundesweiten Initiative „1000 Schulen für die Welt“. Inzwischen sind es nach Angaben Rößles 250, davon 48 aus dem Landkreis Donau-Ries. Die in den zurückliegenden sechs Jahren erreichte Spendensumme betrage inzwischen zehn Millionen Euro.

Die Initiative ist der Lebenstraum von Landrat Stefan Rößle

Viel Lob erhält der Landrat für sein Engagement von Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, die Schirmherrin der Initiative ist. „Die entstandenen Schulgebäude ermöglichen den Menschen in den jeweiligen Gemeinden im Globalen Süden einen Ort des Austausches, der Begegnung und vor allem einen Ort, der der Zukunft ihrer Kinder gewidmet ist“, schreibt die Ministerin.

Bei dem Termin im Büro des Landrats waren auch Vertreterinnen und Vertreter der ihn unterstützenden Vereine dabei. „Street Child“ startete 2008 mit einem Projekt für Straßenkinder in Sierra Leone und engagiert sich heute mit Hilfsprogrammen in 16 Ländern. „Menschenfreude“ bringt sich seit 2018 lokal und international bei humanitären Einsätzen mit den Schwerpunkten Bildung und Gesundheit ein. Der gemeinnützige Verein Hilfe für Togo ist seit 1992 dort tätig. Er konzentriert sich auf die Unterstützung von Bildungs-, Umwelt- und Frauenprojekten in dem afrikanischen Land. Der Landrat machte deutlich, dass er nicht nachlassen werde, sich für den Bau von Schulen in Afrika auch weiter einzusetzen. Er „brenne“ für diese Initiative, mit der er sich einen Lebenstraum erfüllt habe.