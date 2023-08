Start des neuen Ausbildungsjahrs: Lage im Handwerk bereitet Sorgen

Am Freitag geht das neue Ausbildungsjahr los. Während die Zahlen bei der Industrie steigen, sucht das Handwerk Lösungen für den Azubi-Mangel.

Für Jonas Binder ist schon länger eines klar: Der 16-Jährige aus Mertingen möchte eine Ausbildung als Industriekaufmann absolvieren. Er ist einer von 877 jungen Menschen, die in Nordschwaben an diesem Freitag in die Berufsausbildung starten. Laut Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK) ist Binders Ausbildung die beliebteste in Landkreis Donau-Ries, gefolgt von der zum Industriemechaniker. Die Zahlen der neuen Lehrlinge sind in der Industrie gestiegen - das Handwerk hingegen muss schon seit längerem mit dem Azubi-Mangel kämpfen. Ein Grund dafür könnte das Image sein

Anzahl der Azubis in der Industrie im Landkreis steigt

Im Landkreis Donau-Ries sind im Vergleich zum Vorjahresniveau 7,7 Prozent mehr Neuverträge unterschrieben worden. Diese Bilanz teilt die IHK in einer Pressemitteilung mit. Seit 2020 leitet Wolfgang Haschner den Geschäftsbereich Berufliche Bildung bei der IHK Schwaben. Er erklärt im Gespräch, was wichtig ist, um das Interesse junger Leute an einer Ausbildung in der Industrie zu wecken: "Emotionen und eine Direktansprache sind sehr wichtig." Um neue Azubis zu gewinnen, haben auch junge Auszubildende in Schulklassen von ihrer Ausbildung erzählt. "Junge Menschen fühlen sich von Gleichaltrigen verstanden und hören ihnen mehr zu als älteren Personen." Diese Methode scheint bei der Industrie erfolgreich zu sein.

Wolfgang Haschner, Bereichsleiter für Berufliche Bildung der IHK Schwaben, sieht einen großen Bedarf an jungen Nachwuchskräften. Foto: Peter Fastl

Wie die IHK berichtet, ist die Zahl der Ausbildungsverträge in ganz Bayerisch-Schwaben in fast allen Bereichen gestiegen. Das Hotel- und Gaststättengewerbe verzeichnet nach einem kurzen Einbruch während der Corona-Krise erneut einen extremen Zuwachs mit einem Plus von 26,1 Prozent. Auch der Bankensektor legt mit einem Plus von 31,6 Prozent bei der Zahl der Ausbildungsverträge kräftig zu. Trotzdem gehen viele Unternehmen leer aus: "Im Landkreis Donau-Ries sind in der Industrie etwa 300 Ausbildungsstellen noch unbesetzt", sagt Haschner, "wer sich zu spät beworben hat, kann das bei den meisten Betrieben auch nach dem 1. September nachholen." Ein später Einstieg sei möglich, die Nachfrage nach Azubis ist groß.

Metzgerin: "Alle wollen Wurst, aber keiner will sie machen"

Auch das Handwerk sucht händeringend nach Auszubildenden. Laut der Handwerkskammer Schwaben sind zum Start des neuen Ausbildungsjahres derzeit 3050 neue Verträge abgeschlossen worden. Das sind zwar vier mehr als im vorigen Jahr, jedoch immer noch zu wenig, um den Bedarf an Fachkräften für die kommenden Jahre zu decken, so die HWK.

Bei der Landmetzgerei Münzinger aus Harburg fehlt auch dieses Jahr jede Spur von neuen Azubis. Gundrun Koffler von der Metzgerei glaubt, dass der Mangel an Auszubildenden durch die fehlende Wertschätzung des Berufs bedingt sei: "Alle wollen Wurst essen, aber keiner will sie machen. Viele Eltern erziehen ihre Kinder von klein auf so, dass sie später mal aufs Gymnasium gehen und studieren." Außerdem sei den meisten nicht bekannt, welche Möglichkeiten eine Ausbildung im Handwerk biete. "Wir hatten viele Azubis, die nach der Ausbildung den Weg zum Studium gegangen sind und sich dort kreativ entfaltet haben." Auch in der Ausbildung gebe es die Möglichkeit, sich kreativ zu betätigen: "Ein Auszubildender hat Beef-Jerky selbst hergestellt und ins Sortiment aufgenommen." Das Trockenfleisch werde über das Internet bis nach Schweden verkauft.

Handwerks-Azubis im Landkreis gesucht

Dass die Zahlen im Handwerk im Landkreis gering sind, bestätigt auch der Pressesprecher der Handwerkskammer Schwaben (HWK), Sascha Schneider. Im Handwerk würden am Freitag 205 Azubis starten, 146 Stellen seien an der HWK-Lehrstellenbörse noch frei, erklärt er: "Insgesamt lässt sich sagen, dass die Zahl der neuen Auszubildenden auf einem viel zu niedrigen Niveau liegt." Laut HWK beginnen 18 Azubis am Freitag im Landkreis die Ausbildung zum Zimmerer und machten ihn zum beliebtesten Beruf, dicht gefolgt von der Maurerausbildung mit 17 Azubis. Zwei Fleischer-Lehrlinge sind heuer auch mit dabei.

Jonas Binder beginnt am Freitag mit der Ausbildung zum Industriekaufmann. Foto: Fotostudio Sommer

Auf Azubi Jonas Binder warten viele spannende Jahre bei der Firma Geda in Bäumenheim. "Ich freue mich, gemeinsam mit den anderen Azubis viel zu lernen", sagt er. Er erzählt, er habe in der achten Klasse der Realschule ein dreitägiges Praktikum bei Geda gemacht, was ihm gut gefallen hat: "Während des Praktikums haben sich die Mitarbeiter Zeit für mich genommen und mir alles gezeigt." Binder war wichtig, dass die Ausbildung ihn fordert und, dass viel geboten wird. Nach der Ausbildung möchte er ein duales Studium absolvieren.