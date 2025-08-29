Lkw bleibt an Ampel hängen und fährt erstmal weiter

Ein Unfall hat sich am Donnerstag gegen 12.25 Uhr in Bopfingen ereignet. Ein 64-jähriger Fahrer eines Sattelzuges fuhr auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen. Aufgrund einer Straßensperrung konnte er nicht geradeaus fahren. Deshalb setzte er rückwärts und bog nach rechts in die Kirchheimer Straße ein, wie die Polizei berichtet. Hierzu nutzte er die Abbiegespur des Gegenverkehrs und sei dabei mit seinem Sattelzug sowie mit dem Auflieger an der dortigen Ampel hängen geblieben. Der Fahrer habe sich anschließend mit dem Sattelzug unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, sei aber nach ca. 20 Minuten zurückgekehrt. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. An der Lichtzeichenanlage wird der Schaden auf 5000 bis 10.000 Euro geschätzt. (AZ)

