Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Lkw-Fahrer beschädigt Ampel in Bopfingen und fährt unerlaubt davon

Bopfingen

Lkw bleibt an Ampel hängen und fährt erstmal weiter

Ein Lkw-Fahrer beschädigt beim Rangieren eine Ampel. An der und am Sattelzug entsteht Sachschaden. Zunächst fährt der Mann davon.
    • |
    • |
    • |
    In Bopfingen wurde eine Ampel beschädigt.
    In Bopfingen wurde eine Ampel beschädigt. Foto: Thorsten Jordan (Symbolbild)

    Ein Unfall hat sich am Donnerstag gegen 12.25 Uhr in Bopfingen ereignet. Ein 64-jähriger Fahrer eines Sattelzuges fuhr auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen. Aufgrund einer Straßensperrung konnte er nicht geradeaus fahren. Deshalb setzte er rückwärts und bog nach rechts in die Kirchheimer Straße ein, wie die Polizei berichtet. Hierzu nutzte er die Abbiegespur des Gegenverkehrs und sei dabei mit seinem Sattelzug sowie mit dem Auflieger an der dortigen Ampel hängen geblieben. Der Fahrer habe sich anschließend mit dem Sattelzug unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, sei aber nach ca. 20 Minuten zurückgekehrt. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. An der Lichtzeichenanlage wird der Schaden auf 5000 bis 10.000 Euro geschätzt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden