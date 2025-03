Medizinisches Versorgungszentrum auf der Ostalb: Riesbürg macht mit

Im Raum Bopfingen-Ries-Härtsfeld soll Mitte des Jahres von Ärzten und Kommunen eine Genossenschaft in Form eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) gegründet werden, um die hausärztliche Versorgungssituation auf der östlichen Ostalb zu sichern und gegebenenfalls zu verbessern. Besonders im Bereich Bopfingen sehe es derzeit auf diesem Gebiet nicht gut aus, sagte Bürgermeister Willibald Freihart im Riesbürger Gemeinderat, der sich mit dem Thema in seiner jüngsten Sitzung befasste. Das Gremium beschloss einstimmig Riesbürgs Mitwirken in der künftigen Genossenschaft.

