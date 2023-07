Merzingen

11:49 Uhr

So hat das kleine Merzingen sein großes Feuerwehrfest gefeiert

Die Freiwillige Feuerwehr Merzingen hat am Wochenende ihren 125. Geburtstag gefeiert. Am Festumzug nahmen fast 40 Vereine teil.

Am Wochenende feierte die Wehr im Mönchsdegginger Ortsteil 125. Geburtstag. Am großen Festumzug nahmen fast 40 Vereine teil.

Merzingen hat am Wochenende den 125. Geburtstag seiner Feuerwehr gefeiert. Nicht nur das kleine Dorf wurde mit zahlreichen Fahnen, Girlanden und Blumenschmuck verziert, sondern auch das Festzelt. „125 Jahre – das ist ein Grund zu feiern“, sagte Festausschuss-Vorsitzender und Vorsitzender der Wehr, Fabian Zach. Er dankte allen, die ihre Zeit und ihr Talent in die Feuerwehr einbringen.

Ehrenkreisbrandmeister und Schirmherr Dieter Beck sprach von einem „wichtigen Meilenstein“, den die Merzinger zu feiern hätten. Er zollte den Kommandantinnen und Kommandanten seinen „größten Respekt und Anerkennung“ für ihre Leistung. „Die Feuerwehr ist ein unverzichtbares Element des gesellschaftlichen Lebens“, führte der Schirmherr weiter aus. Er wünschte der Feuerwehr eine gedeihliche Weiterentwicklung.

