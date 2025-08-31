Minigolf-Stadtmeisterschaft: Christian Friedrich holt ersten Platz

Die in der Regel überaus launige Stadtmeisterschaft im Minigolf hat schon viele Kuriositäten erlebt, aber bei der zwölften Auflage kam eine neue hinzu: Erstmals schafften es gleich zwei Mitglieder einer Familie aufs Siegertreppchen, nämlich Paulina Stahl und ihr Vater Stephan, die zusammen mit Thomas „Fossi“ Faaß auf dem geteilten dritten Platz landeten. Gewinner des Turniers wurde zum zweiten Mal nach 2020 Christian „Schnippi“ Friedrich vor dem Überraschungszweiten Wolfi Balzer. Insgesamt 46 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten sich der Herausforderung auf der schmucken Anlage am Berger Tor.

Christian Friedrich gehört zu den Nördlinger Minigolfern, die bei den bisherigen zwölf Stadtmeisterschaften fast immer im Vorderfeld zu finden waren. Diesmal lag er nach der ersten Runde zwei Schläge hinter dem Überraschungs-Spitzenreiter Stephan Stahl, der aber im aufgrund der veränderten Lichtverhältnisse stets schwierigeren zweiten Durchgang viel Boden verlor. Friedrich reichten solide 34 Punkte im zweiten Durchgang zum Titelgewinn. Konstant gut spielte Wolfi Balzer mit zweimal 34 Schlägen, die mit dem zweiten Platz belohnt wurden. Ebenfalls für eine Überraschung war der gute siebte Platz des Turnierseniors Roland „Lande“ Hiller, der nach Runde eins mit erstklassigen 31 Punkten sogar auf Rang zwei lag, aber dann in der zweiten Runde bei Dunkelheit zurückfiel. Die beste Runde überhaupt spielte Stephan Stahl mit 30 Punkten in Runde eins, während das stärkste Ergebnis des zweiten Durchgangs die 32 Schläge von Heiko Havlin waren, der damit noch in die Top Ten vorrückte.

Erfolgreiche Nördlinger Minigolfer holen Mehrfachsieg

Der neue Stadtmeister zählt nach seinem Triumph nun zum kleinen Feld der Nördlinger Minigolfer, die das Turnier mehr als einmal gewonnen haben. Dieses Tableau wird angeführt vom diesmal fehlenden Marcel Kraft, der als einziger Teilnehmer drei Titelgewinne vorweisen kann (2017, 2019 und 2023). Je zweimal waren Christoph Metzko (2015 und 2018), Daniel Sandmeyer (2021 und 2022) und nun auch Christian Friedrich (2020 und 2025) erfolgreich. Olle Olschewski (2014), Ralla Kluge (2016) und Jürgen Brenner (2024) vervollständigen die Liste der Meister, die auf der Anlage am Berger Tor mit einem schmucken Messingstern gewürdigt werden.

Trotz einiger Konkurrenzveranstaltungen an diesem Abend beobachteten zahlreiche Besucher von der Stadtmauer aus das sportliche Geschehen auf den 18 Bahnen, das von einem spannenden Boule-Turnier ergänzt wurde. DJ Benno sorgte für stimmungsvolle Musik, das Cafe-Berger-Tor-Team für Getränke samt Cocktails und den kleinen Hunger zwischendurch stillte Waldi mit seiner kunstvoll umgebauten Pizza-Ape.

Friedrich gewinnt mit 66 Schlägen

Die besten Zehn des Turniers: 1. Christian Friedrich gesamt 66 Schläge (32 in der ersten Runde/34 in der zweiten), 2. Wolfgang Balzer 68 (34/34), 3. Paulina Stahl 69 (35/34), Stephan Stahl 69 (30/39), Thomas Faaß 69 (34/35), 6. Dominic Rohm 70 (33/37), 7. Roland Hiller 72 (31/41), 8. Steffen Müller 73 (37/36), Joachim Schweda 73 (40/33), 10. Angelo Weißbeck 75 (35/40) und Heiko Havlin 75 (43/32).